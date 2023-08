Paulina Smaszcz po tym, jak zobaczyła zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z greckich wakacji, postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Dziwi ją, że kiedyś w to samo miejsce prezenter zabierał ją i synów. "Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje. Dzwonią i piszą do mnie znajomi, że to samo miejsce, ten sam hotel, te same restauracje i nawet leżaki te same" - napisała. Dalej było jeszcze mocniej. "Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy? Konkubiny jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami, w miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze. To trend, czy wzorce?" - cały wpis zobaczycie tutaj. Zarówno Katarzyna Cichopek, jak i Maciej Kurzajewski postanowili subtelnie zareagować na jej słowa. Marta Rodzik uważa, że takie zachowanie pozytywnie wpłynie na wizerunek pary.

Zobacz wideo Janachowska nie chciała komentować afery ze Smaszcz

Cichopek i Kurzajewski w subtelny sposób komentują atak Smaszcz. Co na to ekspertka?

Katarzyna Cichopek po wpisie Smaszcz udostępniła radosne zdjęcie w stroju kąpielowym na Instagramie. "Komentarz jest zbędny. #tuiteraz #szczęście #wolność #brakograniczeń #niezależność #odwaga #kobieta #szczesliwakobieta #yaodważna #yaniezależna #niepytamozgodębomogę" - czytaliśmy pod fotografią. Swoje dołożył Maciej Kurzajewski. "Ciesz się ciszą - napisał i dodał hashtag w języku polskim i angielskim - żyj swoim życiem". Czy dobrze zrobili, odnosząc się do afery, czy może powinni milczeć? Ekspertka od PR-u Marta Rodzik uważa jednak, że takie wymowne komentarze pozytywnie wpłyną na wizerunek pary.

Uważam, że zarówno post pani Katarzyny Cichopek jak i pana Macieja Kurzajewskiego wpłynie pozytywnie na ich PR. Widać po komentarzach jak ludzie ich odebrali - zauważa.

"Trzeba cieszyć się życiem i oni to robią. Bez względu na przeszłość życie jest za krótkie, by żyć życiem innych" - dodała. Zdjęcia pary z greckich wakacji znajdziecie w galerii na górze strony.