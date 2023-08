Kiedy Edward Miszczak objął stanowisko dyrektora programowego w Polsacie, rozpoczęły się wielkie zmiany nie tylko w ramówce, lecz także w tym, kto poprowadzi poszczególne programy. Po wielu latach z produkcją "Nasz nowy dom" musiała pożegnać się Katarzyna Dowbor, którą zastąpiła Elżbieta Romanowska. Kolejną zaskakującą decyzją było zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej z "Twoja twarz brzmi znajomo". Z koleżanką solidarnie odszedł Piotr Gąsowski. Okazuje się, że to nie koniec kariery tych gwiazd w Polsacie. Więcej zdjęć Skrzyneckiej i Gąsowskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

Trwają negocjacje z Katarzyną Skrzynecką i Piotrem Gąsowskim

W rozmowie z "Super Expressem" Edward Miszczak zdradził, że decyzje, które zostały podjęte, nie są decyzjami ostatecznymi. "To, że Kasia odeszła od nas, to, że Gąsu od nas odszedł, to nie są ostateczne decyzje. Rozmawiamy i z Kasią, rozmawiamy i z Gąsem. Jego syn jest teraz w programie 'Twoja twarz brzmi znajomo'. Tu się wszystko ułożyło. To tylko media robią ze mnie krwiożerczego człowieka. A tak nie jest. Proszę zobaczyć, jestem delikatnym facetem" - powiedział w wywiadzie Edward Miszczak.

Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski w śniadaniówce? Wszystko możliwe

Skrzynecka i Gąsowski tworzą duet, który pokochali widzowie już w "Tańcu z gwiazdami". "Super Express" przytacza wypowiedź osoby, która jest związana z Polsatem i która twierdzi, że parę prezenterów czekają nowe zadania. "Niewykluczone, że Kasia i Piotrek będą prowadzić śniadaniówkę Polsatu. Oboje są też świetnymi aktorami, z zacięciem komediowym. Polsat teraz kręci dużo nowych seriali. Prawdopodobnie i dla nich będą jakieś role" - wyznał informator.

Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski Fot. Agencja Wyborcza.pl