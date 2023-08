Muzyczny festiwal w Mrągowie został zaplanowany na 11 i 12 sierpnia 2023 roku. Na wydarzenie zaproszono między innymi zespół Akcent, Boys, Sławomira i Kajrę, Helenę Vondrackovą, Halinę Mlynkową, Weź Nie Pytaj, Daj To Głośniej. Podczas sobotniego występu Marcina Millera miała miejsce wpadka. Sprawdźcie, co dokładnie miało miejsce.

Występ Boys został źle podpisany. Wszystko było na wizji

Liderem zespołu Boys jest Marcin Miller, który uświetnił festiwal utworem Fancy "Flames of love". Publiczność bawiła się w najlepsze, a ci którzy, oglądali koncert w domu, mogli wyłapać wpadkę dotyczącą podpisu występu. Na ekranach dostrzegliśmy, że w tytule piosenki pojawiła się literówka i zapisano "Fames of Love". Zamiast płomieni "miłości dostaliśmy" więc "sławę miłości".

Grupa Boys przygotowała dla fanów Wesele

Jak dowiadujemy się z Instagrama zespołu, mieli oni okazję zagrać na największym weselu w Polsce, bowiem tegoroczny festiwal został przygotowany z myślą właśnie o tego typu hitach. "Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z wami. Co złego to tylko my. Mamy nadzieję, że bawiliście się z nami fajnie i to było super wesele dla was. Kochamy was, wasi Playboysi" - czytamy na Instagramie. Wygląda na to, że występ przypadł fanom do gustu. W komentarzach zgodnie stwierdzili, że poszło im genialnie. "W Mrągowie was brakowało! Świetny występ.", "Byliście najlepsi jak zawsze, a stylówki pierwsza klasa.". Zdjęcia grupy Boys znajdziesz w naszej galerii na górze strony.