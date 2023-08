W piątek 11 sierpnia w Mrągowie rozpoczął się Festiwal Weselnych Przebojów, który poprowadziła Elżbieta Romanowska wraz z Rafałem Maserakiem. Na scenie wystąpiła za to sporo artystów, wśród których byli m.in. Boys, Classic, Akcent, Sławomir, Helena Vondrackova, Halina Mlynkowa, Weź Nie Pytaj, Zenek Martyniuk czy Daj To Głośniej. Jak zaprezentowały się gwiazdy?

Tak wyglądały gwiazdy na festiwalu w Mrągowie

Nie da się ukryć, że show skradła Izabela Janachowska, ślubna ekspertka. Gwiazda Polsatu ostatni tydzień spędziła w szpitalu na oddziale neurologicznym, gdzie - jak sama przyznała - walczyła o życie. "Ostatnie dni nie były dla mnie łatwe. W czwartek, tuż po ramówce, trafiłam na Oddział Neurologii w stanie zagrażającym życiu. I tak z różowej Barbie stałam się pacjentką […]. Dziś sytuacja jest opanowana, plan leczenia ustalony, czekają mnie regularne kontrole i badania, ale mogę już wrócić do domu do moich bliskich" - pisała. Tuż po opuszczeniu szpitalnego łóżka pojawiła się na festiwalu i zachwycała na ściance. Izabela Janachowska zaprezentowała się w pudrowo-różowej sukni do ziemi z odkrytymi ramionami i głębokim dekoltem. Prosta kreacja miała wysokie rozcięcie na nodze i była ozdobiona kwiatami 3D oraz frędzlami w tym samym kolorze w talii i na biuście. Do spektakularnej sukni gwiazda Polsatu dobrała jedynie wiszące kolczyki i cienką bransoletkę-rzemyk.

Izabela Janachowska była w szpitalu. Internauci mają co do tego zarzuty

Uwagę fotoreporterów przyciągała też Kajra, żona Sławomira, która zapozowała do zdjęć niczym Angelina Jolie, prezentując nogę w głębokim rozcięciu swojej kreacji. Z kolei Elżbieta Romanowska, gospodyni imprezy, pokazała się w czerwonej mini.

