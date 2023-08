Agnieszka Kaczorowska lubi dzielić się z fanami życiem prywatnym. Na Instagramowym profilu pojawiają się jej zdjęcia z mężem Maciejem Pelą oraz z córkami, czteroletnią Emilią i dwuletnią Gabrielą. Rzadziej pokazuje innych członków rodziny. Mało kto wie, że gwiazda ma starsze rodzeństwo: siostrę i brata. Od czasu do czasu jednak aktorka pokazuje ich w mediach społecznościowych. Tym razem wybrała się z siostrą na zakupy.

Agnieszka Kaczorowska spędziła z siostrą babski dzień. Rzadko pokazuje rodzinę

Gwiazda stara się być na bieżąco z obserwatorami. Nic więc dziwnego, że pochwaliła się wyjściem na zakupy na Instagramie. Towarzyszyła jej starsza siostra. Jolanta Kostecka jest starsza od aktorki. Agnieszka Kaczorowska na InstaStories dodała zdjęcie, na którym wychodzą ze sklepu odzieżowego z licznymi torbami i zakupami. "Shopping with sis [Zakupy z siostrą - przyp. red.]" - napisała Kaczorowska. Czy siostry są do siebie podobne? My nie dopatrzyliśmy się podobieństwa, a może wy je widzicie?

Kim jest siostra Agnieszki Kaczorowskiej?

Jolanta Kostecka na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Pewnie dlatego nie jest częstym gościem na Instagramie aktorki. Jest mamą trójki córek. Starsza siostra Kaczorowskiej zajmuje się rękodziełem, które sprzedaje we własnym sklepie. Wyroby powstają głównie przy pomocy szydełka oraz włóczki. Na jej Instagramie można podziwiać wykonane przez nią dzieła. Widać, że kobieta lubi też podróże i naturę.