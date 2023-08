Ponad tydzień temu Izabela Janachowska trafiła do szpitala. Zaraz po ramówce Polsatu, gdzie wyglądała pięknie w różowej kreacji, została przyjęta na oddział neurologiczny w stanie zagrażającym życiu. "I tak z różowej Barbie stałam się pacjentką" - napisała na Instagramie. W poście zaznaczyła, że już sytuacja została opanowana, a ona została wypisana do domu. Wygląda też na to, że wróciła do pracy. 11 sierpnia pojawiła się w Mrągowie podczas Festiwalu Weselnych Przebojów.

Izabela Janachowska zachwyca w pięknej kreacji zaledwie kilka dni po opuszczeniu szpitala

Gwiazda jest ekspertką od wesel. Ma na koncie wiele programów związanych z tą tematyką. Otworzyła także w Warszawie ślubny concept store. Nic więc dziwnego, że pojawiła się na Festiwalu Weselnych Przebojów. Izabela Janachowska zaprezentowała się w pudrowo-różowej sukni do ziemi z odkrytymi ramionami i głębokim dekoltem. Prosta kreacja miała wysokie rozcięcie na nodze i była ozdobiona kwiatami 3D oraz frędzlami w tym samym kolorze w talii i na biuście. Do spektakularnej sukni gwiazda Polsatu dobrała jedynie wiszące kolczyki i cienką bransoletkę-rzemyk. Włosy zostawiła rozpuszczone, a makijaż jest bardzo naturalny, podkreślający urodę. Więcej zdjęć Janachowskiej w kreacji znajdziecie w galerii u góry strony.

Wiadomo, co z Janachowską. Nowe informacje o jej stanie

Impreza odbywa się w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Gospodarzami imprezy są Ela Romanowska i Rafał Maserak. Zgodnie z zapowiedzią pierwszego dnia festiwalu na scenie wystąpią m.in. Boys, Classic, Akcent, Sławomir, Masters, Helena Vondráčková, Playboys, Halina Mlynkowa, Weź Nie Pytaj, Mariusz Kalaga, Mig, Szpilki, Francesco Napoli, Sheyla Bonnick, The Sounds of Boney M, Daj To Głośniej.