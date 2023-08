Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda poznali się jeszcze w liceum. Rozpoczęli swój związek, gdy byli nastolatkami. Od samego początku się sobie spodobali. Od tamtych czasów para na pozór jest w szczęśliwej relacji. Czy aby na pewno? Jakiś czas temu w mediach zawrzało. Pojawiły się plotki o problemach małżeńskich. Choć prezydent zapewniał, że to jedynie nieprawdziwe doniesienia, nie każdy wierzył jego tłumaczeniom. "Kochamy się, lubimy, nigdy na szczęście nie było w naszym związku poważniejszego kryzysu i nadal, za co Bogu dziękuję, nie ma" - mówił Duda w 2018 roku.

Andrzej Duda i Agata Konrhauser-Duda myśleli o rozstaniu?

Jakiś czas temu w książce dziennikarza Onetu pojawiły się wypowiedzi byłego współpracownika prezydenta. Anonimowy informator potwierdził, że słynna para mogła borykać się z niewielkimi problemami. Było to jednak przed kampanią prezydencką w 2015 roku. Temat jednak szybko ucichł. "Miałem okazję obserwować ich z bliska i nigdy nie widziałem scen, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że to jest małżeństwo w kryzysie. Jak to w życiu, zdarzały się różne spięcia, ale nie tego typu" - wyznał informator.

Były współpracownik Dudy wyznał, że prezydent ceni sobie opinię żony. "Nie chcę powiedzieć, że Andrzej jest pod jej butem, ale ona jest typem nauczycielki również w codziennym życiu" - wyznał. Agata Kornhauser-Duda wspierała męża podczas wyborów. Nie da się jednak ukryć, że para prezydencka ma odmienne poglądy. Światopogląd mamy dzieli również Kinga Duda. Więcej zdjęć pary prezydenckiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Agatę Kornhauser-Dudę i Andrzeja Dudę w pewnym stopniu dzielą poglądy. To samo można powiedzieć o córce pary

Informator podkreślił, że Agata Kornhauser-Duda nie zmieściłaby się w głównym nurcie PiS-u. Rodzina żony prezydenta wyróżniała się wyjątkowo lewicowym światopoglądem. Pierwsza dama ma inne podejście do pewnych spraw. "Córka ma zdecydowanie bardziej liberalne poglądy niż Andrzej. I to jest fakt. Ona mu mówi o różnych rzeczach, stara się go przekonywać do pewnych spraw. Żona zresztą też. Tak było na przykład dwa razy w sprawie lex Czarnek" - mówił anonimowy informator Onetu.