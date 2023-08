Dariusz Kosiec dał się poznać jako uczestnik randkowego show "Sanatorium miłości". Wystąpił w piątej edycji popularnego formatu TVP. W programie spotykał się z Joanną i Anitą. Żadna z tych relacja nie była jednak udana. Tuż po zakończeniu show w życiu Darka pojawiła się nowa kobieta. Tajemnicza Jola całkowicie skradła serce seniora. Jakiś czas temu para poinformowała o zaręczynach. 28 lipca 2023 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Teraz senior zdradza plany na podróż poślubną.

Gdzie Darek i Jola spędzą podróż poślubną? Jest luksusowo

"Po raz drugi wypowiedziałem te słowa - mówił senior o przysiędze małżeńskiej. - Ale po raz ostatni. Bo chociaż poprzedni związek nie przetrwał próby czasu, jestem przekonany, że z Jolą będziemy szczęśliwi" - powiedział Dariusz "Na żywo". Od samego początku ich związek to relacja na odległość i nie zmieni się to przez najbliższe lata. Darek pracuje w Norwegii. Planuje co kilka tygodni odwiedzać żonę w Polsce. "Jeszcze przez trzy lata zamierzam przyjeżdżać tu co kilka tygodni. Taki układ sprawdzał nam się przez ostatnie miesiące i kolejne przetrwamy" - zapowiedział. Nic więc dziwnego, że nie może doczekać się podróży poślubnej, aby spędzić ze świeżo poślubioną Jolą więcej czasu sam na sam, tym bardziej że, jak sam przyznał, połączyło ich tak samo wysokie libido. Gdzie nowożeńcy jadą na wakacje jesienią? Na Gran Canarię.

Wyjedziemy na jesieni, czyli już wkrótce. Pozostaje mi odliczanie dni - mówił podekscytowany Darek.

Anita bawiła się na ślubie Darka. Opowiedziała o niespodziance

Na weselu Darka i Joli bawiły się koleżanki z programu m.in. Anita Nowicka. Opowiedziała o niespodziance, która bardzo ją wzruszyła. Anita zdradziła, kto był wyjątkowym gościem tego dnia. Okazało się, że jej obecność była dla nowożeńców niespodzianką. "Pani Krystyna Przybylska pojawiła się nagle, była niespodzianką dla młodych i gości. Darek wyraźnie się wzruszył, jak ją zobaczył, był fanem Ani. Okazuje się, że Krystyna Przybylska jest fanką programu "Sanatorium Miłości" i stąd jej obecność. Wspaniale było się z nią spotkać, to fantastyczna, pogodna osoba" - wspominała Anita.