Królowa Letizia niewątpliwie uchodzi za ikonę mody. Jej klasyczne, a jednocześnie eleganckie stylizacje stanowią inspirację dla wielu kobiet na całym świecie. Jednak czasem stawia na luz i wygodę. Choćby wtedy, gdy na przykład jest na wakacjach z rodziną i wybiera się do kina. Cała hiszpańska rodzina królewska obecnie przebywa na Majorce. To ich ulubione miejsce na letni urlop. Czują się tam bardzo swobodnie i to widać po ich stylizacjach.

Królowa Letizia i córki zaszalały ze stylizacjami na "Barbie"

Popularność "Barbie" dotarła nawet do hiszpańskiej rodziny królewskiej. Król Filip, królowa Letizia, królowa Zofia, księżniczka Leonora i księżniczka Zofia udali się w stolicy Majorki do kina na ten film. Postawili na luźne stylizacje, a córki królewskiej pary dopasowały stroje do oglądanej produkcji. Król Filip miał na sobie ciemne, eleganckie spodnie i błękitną koszulę, rozpiętą pod szyją. Jego matka królowa Zofia założyła długą, wzorzystą suknię. Największą uwagę przykuła jednak królowa Letizia i jej dwie córki.

Królowa Letizia odsłoniła dekolt. Dawno nie była widziana na salonach

Królowa miała na sobie białą, jedwabną koszulę o dłuższym kroju i oversiz'owym fasonie. Pochodzi od hiszpańskiej marki i monarchini miała ją już kilka razy na sobie. Górę połączyła z błękitnymi, luźnymi spodniami 7/8 również z jedwabiu. Stylizację uzupełniła biała, duża torba i kremowe sandałki. Obydwa dodatki mają metkę - wykonano w Hiszpanii. Księżniczka Leonora, która jest następczynią tronu, wybrała różową sukienkę, która świetnie wpasowała się w klimat "Barbie". Na ramieniu miała zawieszoną białą torebkę, a na stopach espadryle na koturnie. Księżniczka Zofia zaprezentowała się w krótkiej, kwiecistej sukience i sandałkach na platformie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

