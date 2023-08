Michał Wiśniewski ma dobre relacje z pociechami. Widać to od dawna w mediach. Owoce miłości kilku związków wokalisty dobrze dogadują się ze sobą, co możemy zauważyć na Instagramie. W najnowszym poście widzimy Wiśniewskiego, jego żonę, córkę Fabienne oraz Etiennette, u której zaszła pewna zmiana. Jak pociecha wokalisty i Anny Świątczak wygląda w nowej fryzurze? Zobaczcie poniższe zdjęcie.

Michał Wiśniewski wstawił zdjęcie, które zrobiła mu Etiennette. Widzimy pewną zmianę

"TikTokDay. Tato! Po co znowu wrzuciłeś to zdjęcie?" - tak opisał najnowszy post Wiśniewski. Razem z Polą Wiśniewską jest na fotografii wpatrzony w telefon Fabienne. Całą sytuację uwieczniła Etiennette, u której widać nową fryzurę. 16-latka lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Aktualnie ma krótkie, pocieniowane włosy z grzywką. Pofarbowała się także na czarno, co pasuje do jej wizerunku. Warto wspomnieć, że Etiennette ma talent muzyczny po rodzicach. W sieci jest pełno nagrań, na których córka gwiazd śpiewa z rodzicami. Ciekawe, czy będzie chciała zająć się muzyką na pełen etat, podobnie jak jej bliscy.

Wszystkie dzieci Michała Wiśniewskiego

Wokalista nie ukrywa, że bycie tatą to rola, w której bardzo się spełnia. Wiśniewski jest ojcem szóstki dzieci. W związku z Mandaryną doczekał się Xaviera Michała i Fabienne Marty, z Anną Świątczak ma Etiennette Annę i Vivienne Viennę, zaś z jego obecną żoną wychowują Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé, który przyszedł na świat w 2023 roku. Zdjęcia Wiśniewskiego z pociechami zobaczycie w galerii.