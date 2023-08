Jeszcze niedawno media rozpisywały się na temat rozstania Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. Pod koniec marca 2023 roku małżeństwo poinformowało o separacji. Stanęli na ślubnym kobiercu pięć lat temu. Ponadto gwiazdorska para doczekała się córki Ashy. Jakiś czas temu Krupa wyznała, że poradziła sobie z rozstaniem tylko za sprawą pomocy psychologicznej. Nie da się ukryć, że zakończenie relacji wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami. Celebrytka robi wszystko, by cała sytuacja nie odbiła się na jej dziecku. Nie chce, aby Asha poczuła, że coś się zmieniło. Czy celebrytka planuje jednak otworzyć się na nowego partnera?

Joanna Krupa wyznała, czy planuje jeszcze szukać prawdziwej miłości

Jakiś czas temu Joanna Krupa zabrała głos w sprawie nowego rozdziału w życiu. Na łamach Plejady wyznała, że wraz ze swoim byłym partnerem nie byli sobie pisani. Celebrytka zaakceptowała taki rozwój wydarzeń. Od rozstania z Douglasem minęło już trochę czasu. Niedawno Krupa przyznała, że nie planuje zamykać się na nowe osoby. Chciałaby w końcu odnaleźć prawdziwą miłość. Póki co jednak się nie śpieszy. "No pewnie, nie zamykam się na miłość. Myślę, że różne sytuacje się w życiu dzieją i nie można mieć przez to poczucia porażki. Trzeba dalej walczyć i jak ma być dla mnie miłość, to będzie. Ale te wszystkie sytuacje czegoś cię uczą" - wyznała w wywiadzie z "Co za tydzień".

Na temat rozstania Joanny Krupy z mężem wypowiedział się Dawid Woliński. Jaki był powód?

Jakiś czas temu Dawid Woliński wyznał, że ma bardzo bliską relację z Joanną Krupą. Celebryci przyjaźnią się od drugiego sezonu programu "Top Model". Obecnie mówią sobie o wszystkim. Nic więc dziwnego, że Woliński wypowiedział się na temat rozstania Krupy z Douglasem. "Znam podstawy, rozumiem decyzję Asi, rozumiem decyzję Douglasa. Cieszę się z ich decyzji o wspólnym wychowywaniu dziecka, takiej sytuacji, w której mogą razem, wspólnie opiekować się tym dzieckiem, że podejmują to wyzwanie, jakim są wspólne wyjazdy z dzieckiem na wakacje. Na pewno dla wszystkich osób jest to trudne, ale cieszę się, że dobro dziecka jest dla nich najważniejsze" - wyznał w jednym z wywiadów.