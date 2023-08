Szykujcie popcorn. Eks Hakiela wspiera Cichopek w bitce z eks Kurzajewskiego. Nowe przyjaciółki?

Paulina Smaszcz w swoim ostatnim wpisie chyba trochę za bardzo się odpaliła, bo zarzucała Kurzopkom brak mózgu i klasy ze względu na fakt, że Kasia Cichopek śpi z Maciejem Kurzajewskim w łóżku, w którym spała niegdyś ona oraz że para wybrała się na wakacje tam, gdzie Smaszcz i Kurzajewski jeździli przed laty razem z rodziną.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

Niezła zmiana akcji. Eks Hakiela wspiera Cichopek

I choć Cichopek odpowiedziała subtelnie Paulinie Smaszcz, wstawiając zdjęcie i dając odpowiedni podpis z określonymi hashtagami, o czym pisaliśmy (tu możecie przeczytać !), okazuje się, że wsparcia ma co nie miara. Nie dość, że może liczyć na komentarze fanów, to również na osobę, której z pozoru nie powinna ufać. Chodzi o Dominikę, która jeszcze do niedawna była dziewczyną jej eksmęża - Marcina Hakiela.

Wspieram. Obie wiemy jaka jest prawda! By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe - William Boetcher - napisała Dominika.

Smaszcz znów się odpaliła. Tym razem obraża kobiety. "Gdzie macie dyplomy?"

Skąd wiadomo, że to na pewno Dominika? Kobieta niegdyś pod postem Marcina Hakiela komentowała zdjęcie, pod którym internauci zaczęli się przekrzykiwać, która jest ładniejsza - ona czy była żona tancerza - właśnie Cichopek. Więcej zdjęć tej całej, wesołej, show-biznesowej ferajny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Drogie panie, to jest piękne, gdy kobieta prawi kobiecie komplement, ale nie obrażajmy przy tym innych. Jesteśmy całkowicie różnymi kobietami, a każda z nas ma inne piękno - pisała wówczas.