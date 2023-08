Magda Gessler zasłynęła jako restauratorka. Dała się poznać w programie "Kuchenne rewolucje", który jest na antenie od 2010 roku. Popularność przyniósł jej szczególnie wyjątkowy i ostry charakter. Nie da się ukryć, że Magda Gessler należy do bezpośrednich osób z dużą pewnością siebie. Za to pokochali ją widzowie. Bez wątpienia znakiem rozpoznawczym celebrytki są kręcone blond włosy. Ostatnio jednak Gessler coraz częściej pokazuje się w innym wydaniu. Jak to możliwe? Wszystko przez doczepy.

Magda Gessler zaprezentowała się bez doczepów. Gdzie się podziały loki?

Magda Gessler aktywnie działa w mediach społecznościowych. Najsłynniejsza polska restauratorka na profilu na Instagramie zebrała już ponad milion obserwatorów. Fani programu "Kuchenne rewolucje" z chęcią śledzą jej poczynania w sieci. Ostatnio Gessler opublikowała nagranie z wakacji. Obecnie kobieta wypoczywa w Kanadzie. "Takiego czasu potrzebowałam. Kołyszą mnie śpiewy ptaków. Słucham szumu jeziora... błogość. (...) Zaraz biegnę na kolację z rodziną" - pochwaliła się restauratorka. Wzrok przyciągnął jednak nie piękny widok, a włosy Gessler.

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że gęste włosy Magdy Gessler nie są wynikiem dobrych genów. Choć celebrytka podkreślała, że ceni sobie naturalne włosy, w jej fryzurze znajduje się mnóstwo doczepów. Jakiś czas temu anonimowy stylista wyznał, że Gessler korzysta z naturalnych doczepianych włosów. Coraz częściej jednak restauratorka pokazuje się bez nich. Fani docenili to, że zaprezentowała się w zwyczajnej odsłonie. "Pięknie wyglądasz!", "Dobrze pani wygląda" - pisali w sekcji komentarzy.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Magda Gessler prezentuje inną fryzurę. Ostatnio zaskoczyła fanów

Magda Gessler jest wierna swojej fryzurze od lat. Restauratorka pokazała ostatnio po raz kolejny, że nie boi się eksperymentów z fryzurą. Jakiś czas temu zaskoczyła fanów i opublikowała zdjęcie w hollywoodzkich falach. Aby otrzymać taki efekt, celebrytka niewątpliwie musiała najpierw wyprostować włosy, a później zakręcić na lokówkę. Na pozór niewielka zmiana kompletnie odmieniła Magdę Gessler. Fani byli zachwyceni. "Loki czy nie wygląda pani bajecznie" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Ostry komentarz pod filmikiem Magdy Gessler na Instagramie. "Te plotki są po prostu idiotyczne"