Agustin Egurrola dwa lata temu poślubił partnerkę Dianę, a wcześniej, 7 marca 2021 roku, powitał na świecie swoje drugie dziecko. Doczekał się syna, któremu razem z żoną dali na imię Oscar Agustin Egurrola. Wcześniej Agustin był w związku z tancerką Niną Tyrką. Para poznała się na castingu do programu "Taniec z Gwiazdami". To właśnie z tego związku ma córkę Carmen, która dziś ma już 15 lat i jest oczkiem w głowie słynnego choreografa, co widać zresztą na najnowszym zdjęciu.

Zobacz wideo Jak Agustin Egurrola spędza walentynki?

Agustin Egurrola pokazał córkę. Ma 15 lat. Internauci zwracają uwagę na jedno

Na Instagramie Agustina Egurroli pojawiły się fotografie z wakacji, które choreograf spędza z rodziną w Grecji. Najpierw pokazał, jak bawi się w wodzie z synem, a następnie udostępnił zdjęcie z żoną i córką. "Nasze cudne greckie wakacje" - napisał zachwycony. Obserwatorzy momentalnie zauważyli, że rodzina - mimo nieoczywistych więzów - wydaje się być w świetnym kontakcie. "Jak widać - można. To wszystko zależy od kultury ludzi i ich spojrzenia na świat i życie. Czy to nie jest fantastyczne, że dzieci mają tego samego tatę, mimo rozstania?" - pyta retorycznie internautka. "Podziwiam i gratuluje takich dobrych relacji rodzinnych" - skwitował inny obserwator.

Córka Egurroli ma świetny kontakt z macochą i przyrodnim bratem

O nastolatce wiadomo, że ma świetny kontakt z przyrodnim bratem, małym Oskarem. W wolnych chwilach dziewczyna uczy się jeździć na koniach i trenuje do zawodów. "Jeżdżę z nią, bo wiem, że ona tego potrzebuje. Lubię się zastanawiać, kim moje dzieci zostaną w przyszłości. Nie muszą profesjonalnie tańczyć. Chcę, żeby były szczęśliwe" - mówił tancerz w rozmowie z "Vivą!" w lutym 2022 roku.

