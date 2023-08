"Hotel Paradise All Stars" zadebiutował na antenie TVN7 pod koniec maja tego roku. Widzowie mieli okazję ponownie zobaczyć na ekranie swoich ulubieńców z poprzednich edycji. Tym razem twórcy zadecydowali o wyprodukowaniu jedynie 24 odcinków, które emitowane były w czwartki i piątki o godzinie 20.00. Przypominamy, że o zwycięstwo w finałowym odcinki zawalczyły dwie pary: Julia i Grzesiek oraz Nana i Blondino. Zasady programu są jednak nieubłagane i tylko jedna z nich stanęła na ścieżce lojalności, aby zawalczyć o 100 tysięcy złotych. Jak potoczyły się losy uczestników w finałowym odcinku?

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

Finał "Hotel Paradise". Znamy zwycięzców

Przypominamy, że w ostatnim odcinku to byli uczestnicy wzięli udział w głosowaniu i wybrali dwójkę, która ich zdaniem najbardziej zasłużyła na wielką wygraną. Większość dobrze znanych widzom bohaterów show zdecydowała, że zwycięzcami będą Julia i Grzegorz! To właśnie oni stanęli naprzeciwko siebie na ścieżce lojalności z wypisanymi kwotami do wygrania. Uzbrojeni w szklane kule przechodzili przez kolejne pola. Na końcu okazało się, że Julia rzuciła kulą na 100 tysięcy złotych! Warto podkreślić, że para w finałowym odcinku zaliczyła kłótnię. Julia i Grzegorz nie mogli się dogadać. Wcześniej mężczyzna zadeklarował, że nie rzuciłby kulą.

"Hotel Paradise" dobiegł końca. Kto startował w finale?

Przypominamy, że Julia i Grzegorz przeszli dość wyboistą drogę do finału. Przyciągnęła ich do siebie chemia, która cementowała ich związek mimo niełatwych chwil i konfliktów. Z kolei Nana i Blondino budowali swoją relację dość powoli, ale solidnie. Do samego końca mogli liczyć na siebie. Okazywali sobie wzajemne wsparcie i lojalność. Jak oceniacie finałowy odcinek "Hotel Paradise"? Dajcie znać w komentarzach. Zdjęcia uczestników programu znajdziecie w galerii u góry strony.

