Marcin Hakiel po rozstaniu z tajemniczą Dominiką wrócił na Instagram i znów uzewnętrznił się na temat życia prywatnego. Tancerz wypowiedział się na temat Katarzyny Cichopek i tego, czy byłby w stanie do niej wrócić. Nie zabrakło również wątku dotyczącego idealnych cech u potencjalnych partnerek, zdrady, ale i tego, jak wyglądają jego relacje z obecnym partnerem byłej żony, Maciejem Kurzajewskim. Ekspert od komunikacji ocenia ruch tancerza na Instagramie.

Ekspert ocenia Q&A Marcina Hakiela

Marcin Hakiel, organizując Q&A, bywa dość wylewny. Ochoczo mówi o obecnej sytuacji życiowej i relacjach z innymi. Nie brakuje jednak wypowiedzi dotyczących życia zawodowego tancerza, co zdaniem eksperta ma na celu promowanie jego szkoły. "Jak wynika z Q&A na Instagramie, główna tematyka pytań dotyczyła jego szkoły i tańca. Oznacza to, że służyła promocji spraw zawodowych pana Hakiela" - mówi nam Maurycy Seweryn. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kiedy tancerz wypowiadał się o byłej partnerce, wybierał zdjęcia przykuwające uwagę, na których ekspert dostrzega nieprzypadkowe gesty.

Pytania dotyczące relacji z panią Cichopek i panem Kurzajewskim oraz z kolejnymi partnerkami tylko nadawały smaczku i kolorytu zazwyczaj stabilnym Q&A. Są tekstowe, a przestajemy czytać. Dlatego silniejszym przekazem były zdjęcia np. bardzo stanowczy gest STOP wykonany na pytanie dotyczące ewentualnego powrotu do związku z panią Katarzyną - zauważa ekspert w rozmowie z Plotkiem.

Marcin Hakiel czuje się samotny?

Marcin Hakiel przez kilkanaście lat był związany z Katarzyną Cichopek, a po rozstaniu próbował na nowo odnaleźć miłość u boku Dominiki. Obecnie tancerz jest singlem i jak sam przyznał, bardzo polubił czas spędzany w swoim towarzystwie. Maurycy Seweryn zwrócił jednak uwagę, że Q&A na Instagramie odbyło się w dość późnych godzinach, co może być oznaką samotności. "Zaskakuje trochę godzina publikacji - ok. 23. To już trochę za późno na promocję. Chciał z kimś pogadać. Nie miał z kim. Została forma publiczna Q&A" - dodał. Zdjęcia Marcina Hakiela znajdziesz w naszej galerii na górze strony.