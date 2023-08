Sylwia Peretti przeżywa ostatnio osobisty dramat. Jej jedyny syn zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca. Według informacji prokuratury 24-latek prowadził auto pod wpływem alkoholu. Internauci nie szczędzili ofiarom wypadku krytyki, oskarżając ich o brak odpowiedzialności i brawurową jazdę. Hejt dotknął także "królową życia".

Sylwia Peretti nie może pokazać się na cmentarzu. Powód jest zatrważający

Od czasu tragicznego wypadku Sylwia Peretti nie pokazała się publicznie. Nie skomentowała też dramatycznych wydarzeń. Nie przeszkadza to jednak hejterom, którzy bombardują celebrytkę pełnymi jadu komentarzami. Doszło nawet do zdewastowania grobu syna gwiazdy TTV. W oficjalnym oświadczeniu menadżer "królowej życia" zdradził, że rodzina Peretti "w trosce o jej zdrowie uniemożliwił dostęp do internetu i telefonu".

Możemy z całą stanowczością powiedzieć, że Sylwia, jako matka, nie pozwoli szkalować dobrego imienia syna i w momencie, gdy będzie gotowa, odniesie się do historii Patryka, natomiast teraz jest czas na żałobę - poinformował.

Jak informuje portal Pomponik, celebrytka na razie nie może nawet odwiedzić grobu ukochanego dziecka. Obawia się bowiem, że na cmentarzu będą na nią czekać fotoreporterzy lub hejterzy, którzy nie pozwalają jej spokojnie przeżyć żałoby.

Niedawno okazało się, że Urząd Miasta Krakowa będzie domagał się zwrotu kosztów za zniszczenia powstałe wskutek wypadku. Szkody wstępnie oszacowano na kwotę 150 tysięcy złotych, może ona jednak wzrosnąć. Sylwia Peretti nie musi się jednak tym martwić. Radca prawny w rozmowie z portal krknews.pl poinformował, że w takim wypadku to ubezpieczyciel zmuszony jest do wypłaty odszkodowania. "Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. To właśnie ta odpowiedzialność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Oznacza to, że co do zasady ubezpieczyciel ma obowiązek naprawić szkodę bez względu na winę bądź brak winy kierującego pojazdem, o ile tylko wyłącznej winy nie ponosi poszkodowany" - stwierdził Jan Hoffman.