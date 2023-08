Marcin Hakiel przesadził? Nawet fani mają dosyć. Mowa o "lansowaniu się"

Marcin Hakiel znów jest na językach internautów. Nie tak dawno temu media obiegła informacja o tym, że tancerz rozstał się z tajemniczą Dominiką i zaczął być łączony z Magdaleną Stępień. Korzystając z okazji, postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości fanów i zorganizował na Instagramie Q&A, podczas którego uzewnętrznił się na temat relacji z kobietami, pracy, a nawet Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Część jego obserwatorów chyba ma już jednak dość. Zmienili o nim zdanie.

Marcin Hakiel lansuje się?

Jeśli chodzi o grono polskich celebrytów, Marcin Hakiel z pewnością jest jednym z aktywniejszych użytkowników Instagrama. Często publikuje relacje z treningów na sali tanecznej, zdjęcia z wyjazdów z dziećmi, ale i dzieli się tym, jak spędza wolny czas. Środowe popołudnie spędził przy kawie i oczywiście się tym pochwalił. Przy okazji zdradził, że jest ogromnym fanem tego napoju, o czym świadczą zamieszczone hashtagi. "#kawatozawszedobrypomysł #coffee #coffeelover" - czytamy. Jedna obserwatorka zwróciła natomiast uwagę na to, że zaczął się lansować, podobnie do Katarzyny Cichopek.

Miałam o Panu bardzo dobre zdanie, ale zmieniłam je, chyba wystarczy już tego lansowania, bo robi to pan gorzej niż pana eks małżonka. To jest moja i wielu innych opinia - czytamy w komentarzach pod najnowszym zdjęciem na Instagramie.

Fani stanęli murem za Hakielem

Oczywiście Marcin Hakiel ma grono oddanych mu fanów, którzy szybko stanęli w jego obronie. Zasugerowali autorce komentarza, żeby po prostu przestała go obserwować. "To proszę pana Marcina nie obserwować i będzie pani lepiej spała. Po co ten durny komentarz?", "Nie rozumiem jak można wypowiadać się w negatywny sposób o ludziach, których tak naprawdę wcale się nie zna" - czytamy. Zdjęcia Marcina Hakiela znajdziesz w naszej galerii na górze strony.