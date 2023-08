Niespodziewanie kolejna osoba publiczna dołączyła do dramy między Pauliną Smaszcz, a Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek. Tym razem pod ostatnim wpisem byłej żony prezentera, która zarzuca jego narzeczonej m.in. spanie w jej łóżku "nawet na tym samym materacu", kąpanie się w jej wannie czy używanie jej talerzy w domu dzielonym kiedyś z Kurzajewskim, odezwała się Adrianna Biedrzyńska. Aktorka poprosiła Smaszcz o usunięcie kontrowersyjnego wpisu i wyraziła swoje zaniepokojenie.

Adrianna Biedrzyńska zmartwiona wpisem Pauliny Smaszcz

Paulina Smaszcz miała ostatnio m.in. dość informacji o rzekomym remoncie domu Macieja Kurzajewskiego, w którym od jakiegoś czasu mieszka z Katarzyną Cichopek. "W domu rodzinnym w Starej Miłośnie nie ma żadnego remontu i nigdy go nie było. Konkubina bez wahania mieszkania w naszym rodzinnym domu, śpi w moim łóżku, nawet na tym samym materacu, je z moich talerzy i kąpie się w mojej wannie. Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy?" - zapytała bez ogródek na Instagramie. Jej słowa spotkały się z odezwą Adrianny Biedrzyńskiej.

OMG. Paulina, po co ci to? Wywal to, please. Kochana, martwię się o ciebie. Życie jest takie krótkie. Kochaj siebie - napisała aktorka.

Paulina Smaszcz odpowiada Adriannie Biedrzyńskiej

Komentarz Adrianny Biedrzyńskiej, który zebrał ponad 100 polubień, nie przeszedł bez odzewu samej zainteresowanej. Ta stwierdziła, że nie ma problemu z miłością do samej siebie i co ciekawe, okazuje się być fanką aktorki. "Kocham szalenie! Nie wiem skąd Twoje wątpliwości? Ado, całuję i podziwiam Ciebie nieustająco" - napisała Kobieta-Petarda. Czy to jej zapewnienie przekona aktorkę? Więcej zdjęć Adrianny Biedrzyńskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Wakacje kością niezgody

Z tego samego wpisu Pauliny Smaszcz dowiedzieliśmy się też, że Maciej Kurzajewski miał spędzać regularnie urlopy z Pauliną Smaszcz nie tylko w Izraelu, w którym zaręczył się z Katarzyną Cichopek, ale i w Grecji, gdzie ma teraz przebywać z gwiazdą "M jak miłość". "Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje. Dzwonią i piszą do mnie znajomi, że to samo miejsce, ten sam hotel, te same restauracje i nawet leżaki te same" - napisała Kobieta-Petarda na Instagramie i w ramach dowodu pokazała swoje zdjęcia z Kurzajewskim z greckich wakacji.

