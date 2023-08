Marcin Mroczek świętuje szóste urodziny syna. Zwrócił uwagę na ważną rzecz

Marcin Mroczek od 2013 roku jest mężem modelki Marleny Muranowicz. Aktor znany z serialu "M jak miłość" doczekał się dwóch synów: Ignacego i Kacpra. Mężczyzna często publikuje ujęcia z rodziną w mediach społecznościowych. Przykładowo, Mroczek w ostatnim czasie pokazał, że wybrał się z synami na kajaki. Nieco później pochwalił się, że dostał order "Super taty". Niedawno aktor świętował urodziny młodszego syna. Z tej okazji wrzucił wyjątkowe ujęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Mroczek stracił profile w mediach społecznościowych. Teraz apeluje o pomoc

Syn Marcina Mroczka obchodzi szóste urodziny. Aktor zamieścił uroczy post

Syn Marcina Mroczka właśnie skończył sześć lat. Z tej okazji rodzice wyprawili mu przyjęcie. Nie mogło zabraknąć tortu ze świeczkami. Mroczek wraz z ukochaną zadbali o to, aby solenizant dobrze się bawił. W ogrodzie stanął ogromny dmuchany zamek. Aktor opublikował relację z imprezy na profilu na Instagramie. Dołączył życzenia dla Kacpra. "Zdobywaj świat synku zawsze z uśmiechem i radością. Nie przejmuj się zbytnio porażkami i oceną innych. Dla mnie zawsze będziesz najlepszy, a ja będę starał się cię wspierać we wszystkim i służyć radą" - napisał.

"Dajesz nam ogrom frajdy z bycia rodzicami. Dziękujemy za te sześć lat radości. Wszystkiego naj... Kapi" - tymi słowami zakończył post w mediach społecznościowych. Fani rozczulili się nad uroczymi ujęciami rodziny Mroczków. Dołączyli się do życzeń. "Rośnij zdrowo, niech mama z tatą pękają z dumy" - pisali w komentarzach. Więcej zdjęć Marcina Mroczka z dziećmi znajdziecie w galerii na górze strony.

Bracia Mroczek zamienili się rolami. Obsada "M jak miłość" nie zauważyła?

Niedawno bracia Mroczkowie świętowali urodziny. Które? Fani nie mogli uwierzyć

Całkiem niedawno to bracia Mroczkowie obchodzili swoje urodziny. Marcin i Rafał opublikowali w mediach społecznościowych relację z tego wyjątkowego dnia. Aktorzy pochwalili się, ile lat skończyli. Fani nie mogli uwierzyć, że bliźniaki mają 41 lat. "Dajcie numer do tej czarownicy, co was zaklęła w czasie! Mogę potwierdzić, że na żywo maks 33!" - pisała jedna z fanek. ZOBACZ TEŻ: Marcin Mroczek zareagował na krytykę z ust serialowego ojca. Wymowne zdjęcie