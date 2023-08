Meghan Markle i książę Harry są małżonkami od pięciu lat. Doczekali się dwójki pociech i mimo spekulacji dotyczących kryzysu w ich relacji, wciąż trwają w małżeństwie. Postanowiliśmy przypomnieć kulisy tego związku. Jak wyglądała pierwsza randka przyszłych małżonków? Dopiero przy drugim spotkaniu książę Harry zrozumiał, z kim ma do czynienia.

Pierwsza randka Markle i księcia Harry'ego. "Po godzinie wyszłam"

Syn króla Karola III wypatrzył przyszłą małżonkę na Instagramie. Napisał do niej z zapytaniem o spotkanie i finalnie udało im się umówić w Wielkiej Brytanii, gdzie Meghan Markle spędzała czas z racji turnieju tenisowego. W celu uniknięcia paparazzi, książę Harry zaprosił aktorkę do pałacu, lecz ta odmówiła, gdyż nie chciała odbyć pierwszego spotkania z synem króla w jego domu. "Nie sądzę" - napisała wówczas Markle. Finalnie przyszła para spotkała się w restauracji Soho House. Książę Harry z powodu korków przyjechał spóźniony na spotkanie, ale to nie przekreśliło jego znajomości z aktorką. Niestety ta nie spędziła z nim za wiele czasu podczas pierwszej randki.

Po godzinie wyszłam. Powiedziałam mu, że mam inne plany. Wieczorem zadzwoniłam do niego, stwierdziłam: "Wyjeżdżam pojutrze. Chcesz zjeść ze mną kolację jutro wieczorem?" - wyznała Markle w dokumencie "Harry i Meghan".

Na drugie spotkanie spóźniła się z kolei Markle

Przyszła para spotkała się ponownie następnego dnia. Na dodatek w tym samym miejscu. Tym razem to aktorka przyjechała z opóźnieniem. Markle i książę Harry postanowili zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Syn króla Karola III wówczas uświadomił sobie, że aktorka jest tą jedyną. "Właśnie wtedy do mnie dotarło. Pomyślałem sobie: Ok, ta dziewczyna, ta kobieta, jest niesamowita, jest wszystkim, czego szukałem. I jest taka wygodna i zrelaksowana w moim towarzystwie". Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii.