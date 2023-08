Renata Pałys, niegdysiejsza gwiazda uwielbianego przez widzów "Świata według Kiepskich" ma pecha do podróży pociągami. We wpisie na Facebooku poinformowało, co spotkało ją podczas podróży. I to pierwszą klasą.

Renata Pałys i jej przygody z pociągami. "Wiem, nudna jestem"

W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych serialowa Helena Paździochowa narzekała na warunki, jakie panują w pierwszej klasie. Okazało się, że toaleta jest zamknięta na stałe i nie działa klimatyzacja. Dodatkowo pociąg był spóźniony.

PKP Intercity IC. W pierwszej klasie toaleta zamknięta na stałe, awaria klimatyzacji, więc zimno jak w psiarni, no i oczywiście spóźniony. Bo jakże by inaczej. Wiem, nudna jestem - napisała na Facebooku.

Renata Pałys już wcześniej miała problemy. O co tu chodzi?

To nie jest pierwszy przykry incydent ze strony PKP, z którym musiała zmierzyć się aktorka. W ubiegłym roku pisała o spóźnieniu składu i niewygodnych ławkach na dworcu. "Siedzę na dworcu w Krakowie. Mój pociąg ma 80 minut spóźnienia, mimo że nie ma ekstremalnych mrozów, ani upałów. Ławki na peronach projektował najwyraźniej kretyn. Są wyprofilowane tak, że się z nich zjeżdża" - pisała wówczas w mediach społecznościowych. Podobna sytuacja miała miejsce w maju tego roku. Wtedy podróżowała do Rzymu, pociąg IC Wawel spóźnił się aż 110 minut. Być może po tym wszystkim aktorka przesiądzie się do innego środka transportu. Ewentualnie zła passa w końcu zostanie przerwana, czego jej życzymy. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

