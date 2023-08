Beata Tyszkiewicz pokochała aktorstwo już w dzieciństwie. Nie zmarnowała potencjału i talentu, dlatego też zobaczyliśmy ją w takich produkcjach jak "Zemsta", "Lalka", "Dom niespokojnej starości" czy "Teraz albo nigdy!". Zasiadała ponadto w jury tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Tyszkiewicz odsunęła się od świata mediów, między innymi ze względu na zawał serca, który przeszła kilka lat temu. Ma też za sobą zabieg udrożnienia tętnicy wieńcowej. Co u niej nowego?

REKLAMA

Zobacz wideo "Kingsajz", czyli kultowa polska produkcja Machulskiego, z ponadczasowymi kwestiami [MUSIMY O TYM POGADAĆ]

Beata Tyszkiewicz nadal czerpie radość z życia. Nie da się jej przekonać do jednej kwestii

Aktorka wkrótce ukończy 85 lat. Spędzi ten wyjątkowy dzień z bliskimi. Odbierze życzenia i kwiaty, które uwielbia dostawać. Nie zabraknie tego dnia małych przyjemności. W rozmowie z "Faktem" pociecha gwiazdy, czyli Karolina Wajda wyznała, jak ma się jej ukochana mama.

Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru. Żałuję, że tylko ja tak na co dzień nie mogę z niego korzystać, bo wciąż nie chce się do mnie przeprowadzić.

Beata Tyszkiewicz Fot. Marzena Hmielewicz / Agencja Wyborcza.pl

W dniu urodzin Tyszkiewicz będzie mogła liczyć na wyjątkowy prezent

Tyszkiewicz zachwycała elegancją. Tak wyglądały rodzime gwiazdy w młodości

Młodsza pociecha aktorki, czyli Wiktoria Padlewska-Bosc, mieszka w Szwajcarii, w związku z czym nie widuje się z matką tak często, jak by chciała. W dniu 85. urodzin gwiazdy będzie wyjątkowo w Polsce. W dodatku z pociechami. "W zeszłym roku obowiązki uniemożliwiły mojej siostrze wizytę w tym czasie w Polsce. W tym roku udało jej się tak wszystko zaplanować, że będzie mogła przyjechać do Warszawy i spędzić czas z mamą. Taka wizyta zawsze przynosi największą radość naszej mamie, ponieważ uwielbia być mamą i babcią" - mówiła Wajda w rozmowie dla "Świat i Ludzie". Po zdjęcia aktorki zapraszamy do galerii.