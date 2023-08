Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki rozstali się po 26 latach małżeństwa. Para doczekała się czwórki i pociech i nic nie wskazywało na to, że ich relacja zakończy się po takim czasie. W wielu wywiadach zapewniano bowiem o sile ich miłości. W mediach nie brakuje teraz wspólnych zdjęć byłych partnerów. Jedno z nich szczególnie podbiło internet, a to między innymi za sprawą komentarza Marianny Schreiber.

Schreiber o rozstaniu Bosackich. Widać, czyją stronę trzyma

Żona posła PiS nie boi się zabierać głosu w wielu aktualnych tematach. Tym razem również nie zrobiła wyjątku. Postanowiła skomentować rozpad małżeństwa Bosackich. "Wstydu chłop nie ma. Dodatkowo "wpędził kobietę w lata". Obrzydliwe" - oznajmiło krótko, udostępniając tweeta, na którym widzimy małżeństwo z pociechami. Bosacki opublikował je w czasie trwającej pandemii. "Morawiecki ogłosił, że w wigilii będzie mogło wziąć udział najwyżej pięć osób. Kogo mamy usunąć z naszej rodziny?" - pisał.

Później Schreiber postanowiła następnie wytłumaczyć, o co dokładnie jej chodziło, bo nie wszyscy zrozumieli jej wpis. "Senator wpędził w lata swoją żonę, która ma dziś 51 lat. Po 26 latach małżeństwa, gdy Katarzyna Bosacka krótko mówiąc, pozostawiła za sobą młodość, została sama, bo jej mąż, senator z PO, poszedł do młodszej. Wiedział, że nie chce z nią być, nie kocha jej... Trzeba było nie marnować kobiecie czasu, tylko rozstać się wcześniej" - oznajmiła aktywistka na InstaStories.

Schreiber o różnicach między kobietami a mężczyznami

W dalszej części wypowiedzi żona posła PIS dodała: "My, kobiety mamy trochę inaczej niż mężczyźni. Inaczej się starzejemy, przekwitamy, w pewnym wieku nie możemy zatem mieć już dzieci. Ciężej nam ułożyć sobie życie na nowo, niż mężczyznom". Co uważacie o słowach Marianny Schreiber? Po zdjęcia aktywistki zapraszamy do galerii.