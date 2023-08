Urbex History to kanał na platformie YouTube. Tworzy go polska grupa eksploratorów i miłośników historii. Członkowie ekipy odwiedzają opuszczone schrony, fabryki, budynki i inne miejsca, które kiedyś tętniły życiem, a teraz są kompletnie zapomniane i grożą zawaleniem. W jednym z opublikowanych filmów pokazali wnętrza starej willi należącej do członków saudyjskiej rodziny królewskiej.

Opuszczona willa rodziny królewskiej. Grupa Urbex pokazała to niezwykłe miejsce od środka

Członkowie Urbex History często obierają niebezpieczne miejsca na cel swoich wypraw. W opisie książki o ich działalności, która została wydana w 2019 roku, w następujących słowach opisano, czym dokładnie się zajmują. "Wszystko zaczęło się od pomysłu wyprawy do Czarnobyla. Wtedy - zafascynowani jego historią i tajemnicami - rozpoczęli przygodę. Odwiedzają obiekty zbudowane przez człowieka, ale już opuszczone. Wchodzą tam, gdzie inni boją się postawić stopę" - czytamy na stronie wydawnictwa.

W jednym z opublikowanych filmików twórcy kanału Urbex History odwiedzili XIX-wieczną willę należącą do saudyjskiej rodziny królewskiej. Jak się okazuje, właściciel obiektu zmarł w 2015 roku i od tamtej pory budynek popada w ruinę. W opuszczonych pomieszczeniach można było zauważyć liczne pamiątki po właścicielach. W pokojach walały się rozrzucone przedmioty i ubrania. W imponujących rozmiarów jadalni, na stole nadal stały naczynia, tak jakby właściciele jeszcze przed chwilą tu byli. W pokojach znajdywały się ogromne, bogato zdobione drewniane kominki, tapety zachowały się całkiem dobrze. To głównie wzory kwieciste i pastelowe. Sufity i ściany są bogato zdobione sztukaterią.

Nie da się ukryć, że obiekt został przez lata mocno zdewastowany, na ścianach niektórych pomieszczeń pojawiło się graffiti. W części pokojów polska grupa eksploratorów znalazła pojemniki z farbą i narzędzia. Być może ktoś pracował nad częściową renowacją budynku. Więcej zdjęć z wnętrza opuszczonej willi znajdziecie w galerii u góry strony.

Opuszczona willa przez rodzinę królewską Fot. YouTube Urbex History