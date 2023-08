Wakacje Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w Grecji, którymi pochwalili się w sieci, sprowokowały Paulinę Smaszcz do podzielenia się kolejnymi rewelacjami na temat byłego męża i jego narzeczonej. A wszystko przez to, że zakochani spędzają czas w miejscu dobrze znanym Paulinie. Byłą żonę prowadzącego "Pytanie na śniadanie" zaskakują też informacje o rzekomym remoncie jego domu, w którym z nim kiedyś mieszkała.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz: Moja mama zawsze pyta „Paulusiu, ty musisz tą jadaczką tak?" [fragment podcastu femiTALK]

Smaszcz komentuje wakacje Cichopek i Kurzajewskiego w Grecji

Okazuje się, że Maciej Kurzajewski miał spędzać regularnie urlopy z Pauliną Smaszcz nie tylko w Izraelu, w którym zaręczył się z Katarzyną Cichopek, ale i w Grecji, gdzie ma teraz przebywać. "Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje. Dzwonią i piszą do mnie znajomi, że to samo miejsce, ten sam hotel, te same restauracje i nawet leżaki te same" - napisała Kobieta-Petarda na Instagramie i w ramach dowodu pokazała swoje zdjęcia z Kurzajewskim z greckich wakacji.

Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy? Konkubiny jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami, w miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze. To trend, czy wzorce? - pyta Smaszcz.

Smaszcz o remoncie Kurzopków. Informacje wyssane z palca?

Przy okazji Paulina Smaszcz zastanawia się nad pobudkami Cichopek, która zgadza się odwiedzać miejsca dzielone kiedyś przez Kurzajewskiego z nią samą. "To, że on jest złośliwym, podłym Pinokiem w cichości, to już z moimi synami wiemy. Komu ona robi na złość? Moim synom nie, bo oni już wiedzą, z kim mają do czynienia i kim jest ta pani. Może ona robi swoim dzieciom i swojej rodzinie na złość? Żadna rozumna kobieta nie zabierze nowego kochanka czy konkubenta w miejsce, w którym ona lub on mają wspomnienia z poprzedniego związku, gdzie wszyscy znają jego byłą żonę, gdzie dorastały jego dzieci" - stwierdza Paulina Smaszcz. Przy okazji kobieta odniosła się do informacji na temat remontu domu Kurzajewskiego w Starej Miłośnie, który kiedyś z nim dzieliła. Według niej gwiazda "M jak miłość" ma bez skrępowania korzystać nawet z rzeczy, które Smaszcz określa swoimi. Zdjęcia z greckich wakacji Cichopek i Kurzajewskiego, które rozpętały tę burzę, znajdziecie w galerii na górze strony.

W domu rodzinnym w Starej Miłośnie nie ma żadnego remontu i nigdy go nie było. Konkubina bez wahania mieszkania w naszym rodzinnym domu, śpi w moim łóżku, nawet na tym samym materacu, je z moich talerzy i kąpie się w mojej wannie. Brak wstydu, brak mózgu czy brak klasy? - zastanawia się głośno Paulina.

Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Te suknie ślubne szczęścia nie przyniosły