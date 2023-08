Już od ponad roku obserwujemy swoisty renesans kariery Dody. Piosenkarka wydaje przebój za przebojem, jej album "Aquaria" zdobył uznanie krytyków i słuchaczy, jest grana w stacjach radiowych i - po latach perturbacji - chętnie zapraszana do czołowych stacji telewizyjnych w kraju. Wokalistka nie osiada na laurach i chociaż w tle odbijają się jej słowa o zakończeniu kariery po nagraniu kolejnej płyty, przed nią jeszcze sporo niespodzianek dla fanów. Tym razem wypuściła utwór w duecie z raperem Smolastym.

Zobacz wideo Fabijański o reality show Dody. "Ja w to nie wierzę". O czym nie powinna się wypowiadać?

Doda nagrała duet ze Smolastym. Ciężko szukać negatywnych komentarzy

Pod teledyskiem do utworu "Nim zajdzie słońce" w duecie Dody i Smolastego na próżno szukać negatywnych komentarzy. Fani artystów chóralnie przyznają, że udało im się stworzyć niezwykły duet, a na YouTubie aż roi się od pozytywnych opinii. "Ciężko było mi wyobrazić sobie ten duet... Doda, gdziekolwiek jesteś, to jest po prostu magiczne", "Piękna historia w piosence. To jest mega, brak mi słów" - czytamy.

Fani odnoszą teledysk do życia prywatnego Dody

Nie brakuje również głosów odnoszących się do życia prywatnego Dody. Fani spekulują, że czułości, jakie wymienia raper z piosenkarka w teledysku rozwścieczyły jej byłego partnera do tego stopnia, że... to dlatego para zdecydowała się rozstać. Przypomnijmy, że według "Super Expressu", kryzys w związku Dody i Dariusza Pachuta zaczął się właśnie wtedy, gdy artystka została zaproszona do współpracy ze Smolastym. Pachut miał jej wówczas zabronić odgrywania pikantnych scen. "Nic dziwnego, że jej facet się burzył na ten teledysk" - komentuje fanka. Warto zwrócić uwagę na słowa piosenki. Choć tekst można traktować jako opowiadający o rozstaniu, na próżno szukać w nim wzajemnych oszczerstw czy pretensji. Nie wiadomo jednak, czy lub jak dalece warstwa liryczna utworu jest autobiograficzna dla któregoś z wykonawców. Jak podoba wam się duet Dody i Smolastego?

