Małgorzata Socha należy do tego grona gwiazd, które aktywnie prowadzą swoje profile na Instagramie. Aktorka, która ma na swoim koncie wiele hitowych ról, a od kilku lat jest gwiazdą serialu "Przyjaciółki", regularnie publikuje nowe zdjęcia i nagrania. Nie ma oporów, by pokazywać kulisy prywatnego życia. Choć kiedyś ukrywała twarze dzieci, od jakiegoś czasu nawet one uśmiechają się radośnie z rodzinnych fotografii wrzuconych na Instagram. Wiele zdjęć, które publikuje aktorka, jest robionych w jej "czterech kątach". Dzięki temu wiemy, jak wygląda jej dom. Nie da się ukryć, że jest w nim jakby luksusowo. Spójrzcie sami!

Małgorzata Socha mieszka w ogromnej willi. Wnętrza robią wrażenie

Posiadłość Małgorzaty Sochy znajduje się pod Warszawą. Na działce, która liczy ponoć 1000 mkw. stoi piękna i ogromna willa, która ma aż 350 mkw. Aktorka zapewne nie zaprezentowała wszystkich pomieszczeń, ale na jej instagramowym profilu mogliśmy podziwiać już m.in. salon, który jest połączony z jadalnią, kuchnię, pokój dzieci czy łazienkę. Wszystkie pomieszczenia zostały urządzone ze smakiem i gustem.

Salon Małgorzaty Sochy zachwyca. Znajduje się w nim kominek, na którym umieszczono ogromne lustro w czarnej ramie. Nie brakuje oczywiście innych dekoracji - wazonów z kwiatami czy drobnej ceramiki. W salonie znajduje się też narożna, duża sofa, na której może odpocząć każdy członek rodziny. Jest również szezlong i stolik kawowy. Jest też duży stół, przy którym może zasiąść cała rodzina. W salonie znajdują się również ogromne okna z widokiem na ogród. W oknach są stylowe okiennice. Ściany i parapety zostały ozdobione obrazami oraz zdjęciami. Widać, że Małgorzata Socha ceni sobie kolorystyczny minimalizm, ale za to chętnie sięga po dodatki i dekoracje, które dodają wnętrzu przytulnego klimatu.

Kuchnia aktorki jest natomiast urządzona w modnej bieli - w tym odcieniu są szafki, kafelki i wyspa, na której aktorka często przygotowuje potrawy dla całej rodziny, przy okazji uwieczniając ten fakt na zdjęciach. Na biel Małgorzata Socha postawiła również w swojej łazience. To właśnie ten kolor dominuje - białe są ściany, wanna, okiennice.

Bez wątpienia jednak największe wrażenie robi ogród, który otacza willę Małgorzaty Sochy. Aktorka może pochwalić się zarówno prywatnym placem zabaw, jak i tarasem, z którego może podziwiać rozległy teren. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak prezentują się wnętrza domu Małgorzaty Sochy oraz jej ogród.

