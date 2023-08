9 sierpnia media obiegła informacja, że Marcin Bosacki rozstał się z żoną Katarzyną Bosacką. Zrobił to po 26 latach małżeństwa. "Marcin wyprowadził się miesiąc temu. Miał oznajmić Kasi, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety" - cytowała Plejada swojego informatora. Bosacki jest senatorem RP. Wydawał się murowanym kandydatem na lidera poznańskiej listy do Sejmu. Od miesięcy w tym mieście mówiło się o tym, że Bosacki ma zamienić po najbliższych wyborach Senat na Sejm. Czy afera związana z życiem prywatnym wpłynie na jego karierę? Zapytaliśmy o to Sebastiana Drobczyńskiego, eksperta ds. marketingu politycznego, wizerunku i sytuacji kryzysowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Bosacka skrytykowała Lewandowskiego za udział w reklamie. Teraz to komentuje. Mówi też o Annie

Ekspert ocenia szansę Marcina Bosackiego w polityce. Widzi kilka opcji

Ekspert twierdzi, że moment wycieku informacji o rozpadzie małżeństwa i innej kobiecie nie jest przypadkowy. - A kto powiedział, że to przypadek? Termin pojawienia się informacji w mediach o zawirowaniach w życiu prywatnym senatora Marcina Bosackiego w mojej ocenie nie jest przypadkowy. Niebawem zakończą się prace nad konstrukcją listy wyborczej do Sejmu w Poznaniu, gdzie Marcin Bosacki miał być "jedynką". W mojej ocenie są dwa scenariusze - mówi ekspert.

Jeżeli zgodzimy się z moją tezą, że największym zagrożeniem dla kandydatki/kandydata w wyborach nie jest konkurencja z innej partii (komitetu) tylko kontrkandydaci z własnej listy i zgodzimy się, że termin pojawienia się "przecieków" w mediach nie jest przypadkowy, to mamy do czynienia z przykładem czarnego PR-u, lub jak ktoś woli black magic (kampanii, której celem jest zniszczenie wizerunku przeciwnika) w przestrzeni politycznej. Potencjalni kandydaci na kandydatów na liście wyborczej (lista nie jest jeszcze zarejestrowana) walczą ze sobą na wszelkiego rodzaju sposoby, aby zdyskredytować swojego/swoich potencjalnych przeciwników (najczęściej silniejszych od siebie). Celem takiej walki jest np. znaczne osłabienie wizerunkowe bądź wyeliminowanie silniejszego kontrkandydata z listy wyborczej.

Jak mieszkała Katarzyna Bosacka z mężem? Pokazała salon, kuchnię i łazienkę

Ekspert twierdzi, że polityk będzie teraz napiętnowany przez innych, którzy chętnie zajmą jego miejsce na liście do Sejmu. Ostateczny głos należy jednak do Donalda Tuska. Drobczyński nie jest pewny, czy faktycznie "zdejmą" Bosackiego z listy, czy spadnie na niższą pozycję. Uważa jednak, że sam zainteresowany powinien wykazać się w jakiś sposób, ponieważ krótkie oświadczenie wydane wcześniej to za mało.

Drugi scenariusz zakłada, że wyciek jest po stronie rodziny lub innych bliskich Bosackiego. Pytanie, jak bardzo zainteresują się nim media i czytelnicy? Zakres konsekwencji w tym scenariuszu dla samego Marcina Bosackiego zależy od przyjętej przez niego strategii obrony i komunikacji w sytuacji kryzysowej. Jeżeli umiejętnie poprowadzi temat, bądź jego doradcy, wyjdzie z problemów wizerunkowych.

Ostatnie zdjęcia Katarzyny Bosackiej z mężem. W czerwcu byli razem na Mazurach

Sebastian Drobczyński ocenia, że najważniejsza w tej sytuacji jest obecnie strategia polityka. - W mojej ocenie zarówno w przypadku scenariusza pierwszego, jak i drugiego, przygotowanie umiejętnej strategii komunikacyjnej przez senatora Marcina Bosackiego bądź jego doradców zniweluje rany na jego wizerunku. To, co pozostanie w umysłach opinii publicznej, po kilkunastu dobrych działaniach wizerunkowych senatora się "wypali w umysłach" odbiorców. Oczywiście, pytanie, jakie działania podejmie "porzucona" żona" - zastanawiał się ekspert. - "Można też nakreślić kolejny scenariusz, trzeci. W którym okazuje się, że w okręgu wyborczym, z którego miałby kandydować dotychczasowy senator Marcin Bosacki, mieszkają wyborcy, którym nie przeszkadza, to, że "odszedł" od żony". Katarzyna Bosacka nie chce zabierać głosu w sprawie. Pytana przez "Super Express" o komentarz, odmówiła wypowiedzi.

Sebastian Drobczyński od ponad 25 lat działa w obszarze kreowania wizerunku osób, firm, podmiotów państwowych i samorządowych. Specjalizuje się w prowadzeniu skutecznych kampanii wyborczych, politycznych i wizerunkowych, kreowaniu wizerunku osób i instytucji, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Autor książek i artykułów. Współtwórca cyklu podcastów "Z psychologią zarządzania na TY". Twórca wielu zwycięskich kampanii wyborczych. Doradca partii politycznych, polityków w zakresie tworzenia i kreowania wizerunku oraz ochrony wizerunku w sytuacji kryzysowej.