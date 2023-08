Nie uwierzycie, co Donald Tusk trzyma w piwnicy. Takie skarby wyniosła tam jego żona

Donald Tusk ostatnio postanowił zejść do piwnicy domu w Sopocie, aby sprawdzić, czy opady deszczu nie dotarły do wnętrza jego schowku. Lider Platformy Obywatelskiej podczas swojej wizyty niespodziewanie wygrzebał z kartonów niecodzienny przedmiot. Pochwalił się tym w internecie.

Donald Tusk pochwalił się tym, co znalazł w piwnicy

Donald Tusk podczas wizyty w piwnicy znalazł kilka ciekawych przedmiotów, schowanych w jej odmętach. Polityk pochwalił się tym w sieci. "Kiedy schodzisz do piwnicy, żeby sprawdzić, czy jej nie zalało i dowiadujesz się, jakie skarby wyniosła tam twoja żona…" - napisał Tusk, jednocześnie wrzucając zdjęcie swoich znalezisk.

Tusk w piwnicy znalazł między innymi złotą rękawicę bokserską, statuetkę w kształcie piłkarza, którą otrzymał za czwarte miejsce jego drużyny w meczu z GROM oraz złote buty do grania w piłkę z napisem "Donald Tusk". Wśród znalezionych drobiazgów można było dostrzec także kołdrę, schowaną w plastikowe pudło. W jednym z kartonów widoczne jest też białe pudełko, na którym nadrukowany jest złoty herb Watykanu. Może to być rzecz, którą lider Platformy Obywatelskiej mógł dostać podczas spotkania z papieżem. Dziwne zatem, że przechowuje on taki eksponat w piwnicy.

Tusk znalazł chwilę dla rodziny

Przypomnijmy, że ostatnio w sieci pojawiło się poruszające zdjęcie Donalda Tuska z rodzinnego wypadu. Widać na nim lidera Platformy Obywatelskiej, który spędza czas z wnuczkami. Katarzyna Tusk podkreśliła, że jej ojciec jest w stanie znaleźć czas dla wnuczek nawet w gorącym okresie kampanii wyborczej. "Ktoś tu znalazł chwilę, w tej kampanijnej walce, aby nadrobić czas z wnuczkami" - napisała Kasia Tusk na Instagramie. Więcej zdjęć Donalda Tuska z rodziną znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Donald Tusk fot. Instagram