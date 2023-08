Mama Ginekolog wraca do afery kolejkowej. "Znajomi mówili, że nie byłam sobą"

Na początku lutego tego roku Mama Ginekolog zmagała się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Nicole Sochacki-Wójcicka to ginekolożka robiąca karierę również jako influencerka. Lekarka chwaliła się na Instagramie, że znajomych i rodzinę przyjmuje w czasie wolnym, poza kolejką. Problem w tym, że działo się to w publicznym gabinecie. Szybko rozpętała się medialna afera, a sprawą zainteresowało się NFZ. Skontrolowali placówkę i nałożyli karę, którą celebrytka zobowiązała się zapłacić z własnej kieszeni. Teraz po pół roku od rozpoczęcia afery Mama Ginekolog powraca do tematu.

Mama Ginekolog wraca do afery kolejkowej

Nicole Sochacki-Wójcicka próbowała się tłumaczyć ze swoich słów, jednak każda kolejna próba tylko pogarszała sprawę. W końcu temat przycichł. Niedawno lekarka-celebrytka udzieliła wywiadu Party, w którym powróciła do afery, która miała miejsce pół roku temu. Minęło sporo czasu, aby spojrzeć wstecz na tamto wydarzenie. Czy celebrytka wyciągnęła lekcję z tej afery? Zdjęć Mamy Ginekolog z luksusowych wakacji znajdziecie w galerii u góry strony.

Gdybym złamała tajemnicę lekarską i powiedziała, jak to wyglądało, to nie byłoby takiej burzy. To wszystko by się bardzo szybko zamknęło, bo każdy by zrozumiał. Wiedziałam, że nie mogę tego zrobić i złamać tej tajemnicy. Musiałam udźwignąć ten ciężar - mówiła.

Niewątpliwie afera na całą Polskę była trudnym okresem w życiu celebrytki. Mama Ginekolog wyznała jednak, że mogła liczyć na wsparcie najbliższych oraz współpracowników. "To był straszny czas. Znajomi mi mówili, że nie byłam sobą. Wiedziałam, że muszę to przetrwać. Miałam ogromne wsparcie w kolegach z pracy, w moim szefie i w środowisku lekarskim" - wyznała.