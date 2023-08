Ida Nowakowska zaszalała u fryzjera. Znowu. Najpierw blond, a teraz?

Na początku maja Ida Nowakowska zdecydowała się na diametralną metamorfozę. Prezenterka udała się do fryzjera, aby całkowicie zmienić kolor włosów. Wcześniej gwiazda miała długie, brązowe włosy. Teraz jest blondynką. Pasma przy twarzy wydają się też nieco jaśniejsze od pozostałych. Taki efekt stosuje się, by nadać twarzy blasku. Metamorfoza spotkała się z zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi komentarzami. Prezenterka "Pytania na śniadanie" nie poprzestała jednak na zmianie koloru włosów. Znowu udała się do salonu fryzjerskiego.

Ida Nowakowska przeszła kolejną metamorfozę

Prezenterka chyba stwierdziła, że drastyczna zmiana koloru włosów to za mało. Udała się do zaufanego fryzjera, który odpowiada za wcześniejszą metamorfozę. Tym razem gwiazda nie eksperymentowała z odcieniem. Stylista sięgnął po nożyczki i wyczarował u Idy Nowakowskiej grzywkę tzw. curtain bangs. Jest ona dość rzadka i lekko opada na oczy prezenterki. Z łatwością można ją odgarnąć z czoła. Jest ona bardzo popularna od kilku sezonów. Trzeba przyznać, że Nowakowska prezentuje się bardzo ładnie w nowej odsłonie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Ida Nowakowska chciałaby, żeby jej syn służył w Kościele. "Czytamy Biblię"

Ida Nowakowska ewidentnie jest zachwycona nowymi włosami. Również fryzjer gwiazd, który zajmuje się włosami Dody czy Ewy Chodakowskiej, jest zadowolony z metamorfozy. Ciekawe, co o kolejnej zmianie w wyglądzie sądzą internauci. Niestety, gwiazda jeszcze nie opublikowała posta z wizyty u fryzjera. Fani nie mają więc gdzie skomentować nową fryzurę Idy Nowakowskiej. A może po poprzednim poście, gdzie znalazły się negatywne komentarze, gwiazda zrezygnowała z tego pomysłu?