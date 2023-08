Emmanuel Macron wraz z żoną Brigitte w ostatnim czasie odpoczywali, pływając skuterami wodnymi oraz przebywając na luksusowym jachcie. Paparazzi sfotografowali ich podczas jednej z podróży. Na zdjęciach ewidentnie widać, że pomiędzy małżonkami nadal iskrzy.

Zobacz wideo Jaka będzie polityka Emmanuela Macrona?

Emmanuel Macron odpoczywa z żoną na wakacjach

Zagraniczne media spekulują, że Emmanuel Macron miał bardzo potrzebować wakacji po niezwykle trudnym roku prezydentury. W ostatnim czasie polityk musiał zmagać się z powszechnymi zamieszkami po tym, jak zdecydował się przeforsować kontrowersyjne formularze emerytalne w parlamencie bez głosowania. Dodatkowo, we Francji został podniesiony wiek emerytalny do 64 lat, co nie spodobało się obywatelom. W związku z tym nic dziwnego, że Macron potrzebował chwili wytchnienia w towarzystwie ukochanej Brigitte.

Emmanuel Macron jak zakochany nastolatek. Na meczu zasypywał żonę czułościami

Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi widać, jak para siedzi blisko siebie. Małżonkowie mimo upływu lat nadal są w sobie bardzo zakochani. Para poznała się ponad dwie dekady temu, a mimo tego ich miłość nadal trwa w najlepsze. Macron poznał swoją żonę, gdy ta pracowała jeszcze jako nauczycielka. Para na ślubnym kobiercu stanęła w 2007 roku. Rok wcześniej obecna Pierwsza Dama Francji rozwiodła się z poprzednim mężem, z którym ma troje dzieci. Magazyn "Town & Country" podawał swego czasu, że jej dzieci oficjalnie zaakceptowały związek matki, zanim Emmanuel Macron poprosił ją o rękę. Więcej zdjęć Emmanuela Macrona z żoną znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Emmanuel Macron i Brigitte Macron Agencja Forum

Para wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej w 2017 roku

Przypomnijmy, że para wzbudziła duże zainteresowanie mediów w 2017 roku, kiedy Emmanuel Macron zdecydował się wystartować w wyborach prezydenckich. Opinia publiczna szeroko komentowała dzielącą parę różnicę wieku. Macron bronił jednak żony. W rozmowie z "Femme Actuelle" powiedział, że to co spotyka jego ukochaną, to mizoginia, i nikt nie powinien być zaskoczony, gdy to właśnie mężczyzna jest starszy od kobiety.