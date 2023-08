Książę Harry 9 sierpnia 2023 r. przemawiał podczas szczytu International Sports Promotion Society Sports Values Summit w Tokio. Odwiedził Japonię po raz pierwszy od czterech lat. Na zdjęciach, które zostały opublikowane w sieci, widać, że Harry cierpi na tę samą przypadłość, co jego starszy brat, czyli książę William, i jego tata, król Karol III - dramatycznie szybko traci włosy.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Książę Harry wkrótce będzie łysy. Podzieli los ojca i brata

Im Harry jest starszy, tym kłopot jest poważniejszy, a łysina coraz bardziej widoczna. Książę podobno bardzo się tym przejmuje i ma z tym kłopot. 38-letni książę Harry wkrótce dołączy do ojca i brata. Mężczyźni w rodzinie królewskiej mają problem z łysieniem. Książę William zaczął tracić włosy w bardzo młodym wieku. Plotkowano, że książę Walii zdecyduje się na przeszczep włosów, ale ostatecznie się rozmyślił. Kilkanaście lat temu miał bujną czuprynę i zarost. Złośliwi mówią nawet o "klątwie Windsorów". O ile następca tronu nie ingeruje w urodę, o tyle plotkuje się, że książę Harry jakiś czas temu zdecydował na przeszczep włosów. Miała go do tego namawiać Meghan Markle.

Książę William jest już łysy. Mówi się o "klątwie Windsorów"

Jednak patrząc na jego najnowsze zdjęcia z Japonii, wcale nie jesteśmy pewni, czy książę poddał się zabiegowi. Możliwe też, że przeszczep nowych cebulek się nie przyjął. Włosy Harry'ego na czubku głowy są znacznie przerzedzone. Jest wiele przyczyn łysienia. Mają na to wpływ m.in. czynniki genetyczne, hormony, stres, nieodpowiednia dieta czy mechaniczne uszkodzenia struktury włosa. Niektórzy walczą z wypadaniem, inni je akceptują. W świecie show-biznesu jest sporo gwiazd i celebrytów, którzy postanowili zagęścić włosy i zdecydowali się na ich przeszczep. Przeczytacie o tym TUTAJ.

Książę Harry z wizytą w Japonii Fot. East News