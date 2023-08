Lewandowska pokazała dom, w którym się wychowywała. "Jak z obrazka"

Anna Lewandowska od roku mieszka w Hiszpanii w wielkiej willi niedaleko Barcelony. Trenerka często wraca jednak do Polski, gdzie prowadzi biznesy. W wolnych chwilach Lewandowska stara się spotykać z rodziną i przyjaciółmi. Podczas jednych z odwiedzin u mamy Marii Stachurskiej, "Lewa" pozuje przed piękną, rodzinną posiadłością.

Anna Lewandowska pokazała dom mamy. Robi wrażenie

Dom mamy Anny Lewandowskiej został zaprojektowany w angielskim stylu. Charakteryzuje się on między innymi przestronnymi oknami, stylowym wnętrzem oraz cudownym ogrodem. Kobieta nie ukrywa, że uwielbia odwiedzać rodzinne strony w wolnych chwilach, co podkreśliła przy wpisie do jednego z postów na Instagramie. "To była fajna, rodzinna niedziela. Zawsze doceniam ten czas. Bo co w dzisiejszym życiu może być ważniejsze niż rodzina i zdrowie!" - można przeczytać w poście opublikowanym przez "Lewą".

Biało-brązowy dom Marii Stachurskiej zrobił prawdziwą furorę wśród fanów trenerki, którzy byli zachwyceni gustownym stylem posesji. "Dom jak z obrazka. Mój wymarzony", "Takie chwile są najpiękniejsze. Nie ma niczego ważniejszego niż zdrowie i rodzina", "Najlepsze chwile, Ania". Lewandowska w odpowiedzi na komentarze odpisała, że to właśnie w tym domu się wychowała. Trzeba przyznać, że jest czego zazdrościć. Na jednej z fotografii możemy zobaczyć też fragment salonu. Jest on urządzony w klasycznym stylu. Spójną całość tworzą czarno-biały dywan, wygodny szary fotel oraz gustowne, granatowe krzesła. Więcej zdjęć pięknego domu mamy Anny Lewandowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.