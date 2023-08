Od rozwodu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel jest w fazie poszukiwania nowej wybranki. Fani mieli nadzieję, że być może będzie to jakiś czas temu poznana Dominika, niestety ich związek niedawno się zakończył. Tancerz wydaje się nieszczęśliwy z tego powodu. W mediach społecznościowych publikuje zdjęcia z filozoficznymi opisami pełnymi przemyśleń, a zamiast charakterystycznego uśmiechu fani mogą zobaczyć tylko zamyślony wyraz twarzy. Okazuje się jednak, że Hakiel nie zamierza zaprzestać poszukiwań i jest gotowy na nowy związek. Więcej zdjęć Marcina znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o wakacjach w Jordanii, z Kurzajewskim

Marcin Hakiel robi krok naprzód po rozstaniu z Dominiką

Jak podaje źródło zacytowane przez Jastrzabpost.pl, Hakiel jest już w stanie ruszyć naprzód po rozstaniu z Dominiką, ale na swoich warunkach. "Marcin mówi, że jest gotowy na nowy związek, ale prawda jest taka, że on nie jest jeszcze w stanie zbudować poważnej relacji i się zdeklarować. Traktował to bardziej, jak przyjaźń. Dominika jest starsza od niego, ma małą córkę, mieszka poza Warszawą, oczekiwała, że Marcin podejmie jakieś kroki, by mogła przeprowadzić się do stolicy. Gdy się ma tak małe dziecko, nie można żyć w wiecznych rozjazdach. On niestety nie wychodził z inicjatywą" - mogliśmy przeczytać w anonimowej wypowiedzi.

Marcin Hakiel szorstko o Macieju Kurzajewskim. Próbował nawiązać z nim kontakt

Marcin Hakiel mówi na Instagramie o swojej idealnej partnerce

W ostatniej zabawie w pytania i odpowiedzi z fanami, Hakiel napotkał kilka ciekawych kwestii, do których się odniósł. Mężczyzna zaprzeczył, że chciałby wrócić do Katarzyny Cichopek i odciął się od plotek o rzekomej kolacji z Kurzajewskim. Jeden z użytkowników zapytał tancerza, jaka jest jego największa wada. Hakiel odpowiedział, że szczerość. Z kolei na pytanie o to, jaka powinna być jego przyszła partnerka, Marcin odpowiedział jednym słowem: uczciwa. Czy to aluzja do poprzednich związków? ZOBACZ TEŻ: Cichopek i Kurzajewski na kolejnych wakacjach. Pochwalili się romantycznymi zdjęciami. "Prawdziwa wolność"