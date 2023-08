54-letnia Adrianna zdobyła sympatię widzów w "Królowych Życia". Gwiazda programu dzieliła się w produkcji prywatnymi informacjami ze swojej codzienności, dzięki temu wiemy, że Adrianna przez lata mieszkała w Niemczech, a przeprowadziła się tam głównie z powodu choroby syna. Teraz celebrytka dzieli się świeżymi kadrami ze swojego ślubu z 24-letnim partnerem. Jaką suknię miała panna młoda? Więcej zdjęć Adrianny i jej męża znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Peretti o odejściu z "Królowych życia": Zrezygnowałam przez to, jak Łukasz i ja byliśmy postrzegani

Adrianna Eisenbach z "Królowych życia" wzięła ślub

Po zaręczynach, które miały miejsce jeszcze w tym roku, w czerwcu, przyszedł czas na ślub. Na profilu na Instagramie Adrianna pokazała zdjęcia w białej sukni, z diademem na głowie i krótkim welonem. Obok niej pozuje uśmiechnięty mąż. "Ślub na biało… czy to w tym wieku wypada? Nigdy nie mierzyłam i nie miałam na sobie białej sukienki. Nigdy David nie miał na sobie garnituru. Jak nas ubierali, to było takie dziwne uczucie... Ekscytacja, wzruszenie, romantyka, ciekawość. Nie mogliśmy się doczekać jak będziemy wyglądać" - pisała na Instagramie.

"Sanatorium miłości". Suknia ślubna Iwony zwróciła uwagę. "Ma ładny dekolt"

Adrianna Eisenbach nie musiała się przejmować weselem. Kto je zorganizował?

Okazuje się, że całą uroczystość, włącznie ze stylizacjami młodej pary przygotowała mama Dawida. "Wiedzieliśmy, że to będzie piękny moment… Na pewno byłby to ogromny stres, gdybyśmy sami to planowali. Sukienki i garnitur wybierali. Kwiaty, buty, fryzura, makijaż. Gości zapraszali, salę balową zamawiali, jedzenie uzgadniali. Mama Davida to wszystko zorganizowała i nas tak pięknie ubrała" - dodała w tym samym poście Adrianna. Choć różnica wieku między nimi jest dosyć spora i wzbudzała niemałe kontrowersje, to bohaterka "Królowych Życia" podkreśla, że wiek nie ma dla nich znaczenia. "My z tym problemów nie mamy, bo pełnoletni wiek oboje mamy, ale inni tak. A przecież Dawid to ciekawy przypadek Benjamina Buttona. On urodził się stary i teraz młodnieje, a ja na odwrót. Pozory jednak mylą kochani" - wyznała na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Asia Wielgosz nie miała w planach wieczoru panieńskiego. Tę niespodziankę zapamięta na długo