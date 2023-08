Jesienią Polsat wyemituje 22. sezon uwielbianego przez widzów serialu "Przyjaciółki". Opowiada on perypetie czterech kobiet: Patrycji, Anki, Ingi i Zuzy. Postacie są grane przez Joannę Liszowską, Magdalenę Stużyńską, Małgorzatę Sochę i Anitę Sokołowską. Każda z nich jest inna, różni je przede wszystkim sytuacja życiowa oraz problemy, z którymi muszą mierzyć się na co dzień. Jednak łączy wielka przyjaźń, jeszcze z czasów szkolnych. Serial cieszy się popularnością od 2012 roku. Różni aktorzy przychodzą i odchodzą, jednak czwórka przyjaciółek pozostaje niezmienna, aż do tej pory.

Jedna z przyjaciółek odchodzi z serialu

Jak ustaliła Plejada, z serialem żegna się Anita Sokołowska. Aktorka wcielała się w postać energicznej Zuzy, która szturmem zdobywała kolejne szczeble kariery w finansach. Wiadomo, że jej postać pojawi się w kilku najnowszych odcinkach, ale później "jej wątek zniknie bezpowrotnie". Na ten temat wypowiedziała się serialowa Inga, czyli Małgorzata Socha.

Ten sezon będzie wyjątkowy, będzie inny od wszystkich, absolutnie. Będzie bardzo trudny. Będzie absolutnie zaskakujący dla widzów. I dla nas, dla aktorów, dla przyjaciółek ostatecznie też był zaskakujący i bardzo trudny. Wiem, że mówię tajemniczo, ale nie chcę zdradzać całego splotu akcji, bo będzie smutno. To jest najsmutniejszy sezon - mówiła Małgorzata Socha podczas konferencji ramówki Polsatu.

"Przyjaciółki" straciły na oglądalności

Miniony sezon "Przyjaciółek" cieszył się mniejszym zainteresowaniem wśród widzów. Ze statystyk Nielsen Audience Measurement, przeanalizowanych przez portal Wirtualnemedia.pl jasno wynika, że 21. sezon serialu śledziło średnio 782 tysięcy widzów. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej "Przyjaciółki" straciły 157 tysięcy widzów. Najnowszy sezon zakończył się pod wielkim znakiem zapytania. Jednak Edward Miszczak jako nowy dyrektor programowy Polsatu jednoznacznie podkreślił, że produkcja mu się podoba i będzie kontynuowana. Początek 22. sezonu rusza w czwartek 7 września o godz. 21:05 w Polsacie. Będziecie oglądać?