Marcin Hakiel wróciłby do Katarzyny Cichopek? Jego odpowiedź może zdziwić

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek poznali się na planie "Tańca z gwiazdami". "Trenowaliśmy rumbę, czyli taniec miłości. Ja byłem wtedy w pracy, więc starałem się mocno trzymać moje uczucia na wodzy" - wspominał tancerz. W 2008 roku stanęli przed ołtarzem w malowniczym Zakopanem. Zaledwie rok później powitali na świecie syna, Adama. Kilka lat później urodziła się córka. W ich relacji były wzloty i upadki, niedługo po narodzinach pierwszego dziecka, pojawiły się plotki o kryzysie, ale udało im się z nim poradzić. Wówczas wszystkim się zdawało, że ich związek jest jak z bajki. Do czasu. W 2022 ogłosili, że się rozstali. Fani jednak wciąż dopytują, czy mogliby być jeszcze razem. W końcu Hakiel odpowiedział.

Marcin Hakiel zdradził, czy wróciłby do Katarzyny Cichopek

Tancerz jest zazwyczaj bardzo skryty jeśli chodzi o swoje życie prywatne i nie udziela się na ten temat za często. Również w mediach społecznościowych pilnuje, aby pokazywać światu tylko to, co sam chce. Tym razem zrobił wyjątek i dał fanom możliwość zadawania pytań. Chociaż większość z nich dotyczyła jego pracy, czyli szkoły tanecznej, to nie zabrakło też "prywaty". "Gdyby była taka szansa, chciałby pan znów być z panią Kasią?" - zapytał internauta.

Marcin Hakiel może liczyć na wsparcie fanów. Nie szczędzą mu ciepłych słów

Odpowiedź Marcina Hakiela była bardzo dosadna. Tancerz opublikował zdjęcie, na którym pokazuje do kamery rozłożoną dłoń. Nie rozpisywał się również za długo, ponieważ na pytanie internauty odparł lakonicznie, ale stanowczo: "Nie". Jeśli więc ktoś wierzył, że byli małżonkowie mogą być jeszcze razem, to mężczyzna dał jasno do zrozumienia, że nic z tego.

Marcin Hakiel i Magdalena Stępień są razem? Plotki długo krążyły po sieci

Po rozwodzie Marcin Hakiel przez jakiś czas spotykał się z tajemniczą Dominiką, której pełnych personaliów nigdy nie zdradził. Jednak podczas sesji Q&A z fanami wyjawił, dlaczego ich drogi się rozeszły. "Nie układało nam się od jakiegoś czasu i się rozstaliśmy". W międzyczasie w mediach aż huczało od plotek o rzekomym związku tancerza z... Magdaleną Stępień.

Stępień w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Plotkują, że wystąpi z Hakielem

Wszystko zaczęło się, gdy na instagramowych profilach tych dwojga pojawiły się niemal identyczne kadry z Trójmiasta. Jednak prawdziwa burza komentarzy wybuchła, kiedy na zdjęciu opublikowanym przez tancerza w mediach społecznościowych miała być widoczna właśnie modelka. Ta wkrótce zabrała głos w sprawie i zdecydowanie ukróciła spekulacje. "Marcin to super facet, przyjaźnimy się" - zdradziła. Zdjęcia Marcina Hakiela znajdziecie w galerii na górze strony.