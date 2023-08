Isabella "Bella" Kidman Cruise pod koniec 2023 roku skończy 30 lat. Mijają lata, a adoptowana córka słynnej hollywoodzkiej pary, jak nie miała kontaktu z matką, tak nie ma. Wszystko za sprawą kościoła scjentologów, do którego od dawna należy Tom Cruise. W rozmowie z magazynem "WHO" Nicole Kidman jakiś czas temu wyznała, że to właśnie kontrowersyjny ruch religijny zniszczył jej małżeństwo z Tomem Cruisem. Aby tego było mało, według niej później na dobre odizolował od adoptowanej córki czy syna, którzy po ich rozstaniu przypadli pod opiekę aktora. Nie ma jednak do swoich dzieci o to żalu. "Są dorośli i mogą podejmować własne decyzje. Dokonali wyboru, aby zostać scjentologami i moim zadaniem jako matki jest ich kochać" - powiedziała aktorka.

Nie zaprosiła matki na ślub i wesele

Jak dwa lata temu donosiły amerykańskie media, Bella idąc śladami znanego ojca, wsiąkła w struktury kościoła scjentologów na tyle, że sama zaczęła werbować do niego nowych członków. "Nagle wszystko zaczęło mieć sens. W końcu zaczęłam moją przygodę z audytem i całe moje życie odmieniło się" - pisała w liście do potencjalnych wyznawców. Zbiegło się to w czasie ze znalezieniem. miłości. Dziewczyna w 2015 roku miała poślubić w jednym z angielskich hoteli, Maxa Parkera, który jest Brytyjczykiem i pracuje jako konsultant IT. Choć jej mąż nie należy do jej kościoła, to ceremonia ślubna ze względu na nią była scjentologiczna. Co ciekawe, za wszystko zapłacił ponoć Tom Cruise. I podczas gdy na weselu córki bawił się w najlepsze, Nicole Kidman nie została według medialnych doniesień zaproszona nawet na ceremonię zaślubin.

Jak dziś wygląda adoptowana córka Nicole Kidman?

Córka Nicole Kidman od lat prowadzi na Instagramie profil, który obserwuje ponad 50 tysięcy użytkowników. Ponieważ na co dzień zajmuje się designem, to w sieci chwali się głównie swoimi grafikami. Sporadycznie jednak zdarza się jej pokazać swoje nowe zdjęcie, dzięki czemu możemy obserwować, jak zmienia się z roku na rok. Jej zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

