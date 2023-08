Mateusz Gessler nie krył wzruszenia. Jego syn podjął ważną decyzję

Mateusz Gessler to znany polski restaurator. Jest właścicielem czterech restauracji w Warszawie i jednej w Szklarskiej Porębie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera, brata Piotra Gesslera, byłego męża Magdy Gessler. Jakiś czas temu zrezygnował ze współpracy z TVN, gdzie był jednym z prowadzących i jurorów "MasterChef Junior". Restaurator przeszedł do Polsatu, gdzie prowadzi "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". Na co dzień Gessler stroni od medialnego zgiełku. Niewiele wiadomo na temat jego związku z Edytą Gessler. Małżonkowie doczekali się syna Franciszka, który niedawno wkroczył w pełnoletność. Dumny ojciec zdradził plany na przyszłość 18-latka.

Zobacz wideo Mateusz Gessler otworzy studio tatuażu? "Są plany"

Mateusz Gessler mówi o planach syna. Nie mógł ukryć wzruszenia

Restaurator w rozmowie z Plejadą opowiedział co nieco o planach syna. Jest to nie lada gratka, ponieważ Gessler chroni życie prywatne. Franciszek w tym roku podchodził do matury, którą zdał. Teraz szykuję się na studia. Znany rodzic popiera kierunki, które wybrał syn. Okazuje się również, że pociecha opuszcza rodzinne gniazdo.

Teraz zdał maturę i idzie na studia. Zresztą bardzo popieram kierunki, które wybrał, bo wybrał trzy różne uczelnie i trzy różne kierunki: ekonomię i zarządzanie oraz rozwój gamingu i coś jeszcze, nie pamiętam trzeciego. Wyprowadza się z domu - mówił Mateusz Gessler.

Mateusz Gessler w rozmowie przyznał, że wyprowadzka syna z domu, to dla niego trudny moment. Restaurator ma świetną relację z synem. Na szczęście Franciszek zamierza studiować w stolicy, a więc nie będą, aż tak daleko od siebie. Chłopak jest dumą ojca. Podczas wywiadu nie obyło się bez wzruszenia. "Ten moment przyglądania się nauce dzieci jest całe życie. Od 18 lat. Widzisz, jak dzieci się zmieniają, jak jesteś takim rodzicem, że jesteś przy nim, masz dobre więzi i masz dobry kontakt ze swoim synem albo córką. To przeżywa się razem z nimi, te wszystkie zmiany. Chłopaki oraz dziewczyny trochę inaczej dorastają i w innych wieku dorastają. My mamy z żoną szczęście, bo mamy naprawdę. Za chwilę się rozpłaczę... Dobra, już zmieńmy temat" - zakończył restaurator ze wzruszeniem i łezką w oku.

