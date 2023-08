Clint Eastwood to legenda Hollywood. Filmy z jego udziałem, takie jak: "Brudny Harry" czy "Dobry, zły i brzydki" na zawsze zapisały się w historii amerykańskiego kina. Jednak aktor znany jest nie tylko ze swojego talentu i zawodowych sukcesów. Prowadził również bujne życie towarzyskie, wplątując się w niejeden romans. Przez kilkanaście lat, będąc w związku małżeńskim z pierwszą żoną, spotykał się jednocześnie z tancerką i aktorką Roxanne Tunis. Para doczekała się córki - Kimberly. Niedawno media obiegła smutna informacja o śmierci byłej kochanki gwiazdy.

Nie żyje była partnerka Clinta Eastwooda

Roxanne Tunis zmarła pod koniec czerwca, ale jej bliscy zdecydowali się dopiero teraz o tym poinformować. Oświadczenie w tej sprawie zamieściła córka aktorki, Kimberly Eastwood. "Moja mama odeszła po krótkiej chorobie" - oznajmiła.

Kobieta wyznała również, że Clint Eastwood dowiedział się o śmierci swojej byłej kochanki i bardzo przejął się tą wiadomością. Kimberly dodała, że otrzymała kondolencje od ojca. "Jest tak samo smutny, jak ja" - zdradziła w rozmowie z serwisem RadarOnline.

Roxanne Tunis i Clint Eastwood utrzymywali kontakt przez lata

Roxanne Tunis urodziła się w rodzinie imigrantów z Ameryki Południowej. Karierę aktorską zaczynała, występując w epizodycznych rolach, nierzadko była niewymieniana nawet w napisach końcowych. W 1959 roku jako kaskaderka w serialu "Rawhide". Na planie poznała Eastwooda. Ponoć zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Jednak romans miał zacząć się dopiero kilka lat później.

Tymczasem w 1963 roku na świat przyszła ich córka, Kimberly. Związek Tunis z Eastwoodem trwał do 1973, po czym ta wyprowadziła się do Kolorado. Zrezygnowała z kariery aktorskiej i poświęciła się medytacji, której ostatecznie zaczęła uczyć. Nie zerwała jednak całkowicie kontaktów z gwiazdą Hollywood. Mieli utrzymywać przyjazne relacje aż do dnia jej śmierci. Więcej zdjęć Clinta Eastwooda znajdziecie w galerii.