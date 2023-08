Aida Kosojan-Przybysz jest jedną z popularniejszy wróżek w Polsce. Urodziła się w Gruzji, a talent do przepowiadania przyszłości odziedziczyła po babci. Co jakiś czas dzieli się nowymi przemyśleniami z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz miała do tego ważną okazję.

Wróżka Aida ma radę dla Polaków

8 sierpnia to wyjątkowa data. W astrologii wiążę się ona z portalem 88, który otwiera bramę lwa i wskazuje na połączenie się między niebem a ziemią. W tym dniu wróżka Aida zdecydowała podzielić się z obserwatorami wyjątkową radą. Zachęciła ich do refleksji nad dotychczasowym życiem.

Każdego dnia uczymy się siebie. Uczymy się życia. Patrząc w lustro, widzimy twarz, raz zaspaną, raz radosną, innym razem zmęczoną, smutną, rozmarzoną, przygnębioną, zakochaną, skupioną, wystraszoną, spokojną. Twarz jak mapa, z której czytamy emocje. Twarz to rysy przodków, oczy, usta, zarysowana linia szczęki czy dołeczki w policzkach. Układające się zmarszczki zapisują nasze życie, opowiadają historie - zaczęła wpis Aida Kosojan-Przybysz.

Wróżka Aida z nową wróżbą przed otwarciem bramy lwa

W związku ze zbliżającym się otwarciem bramy lwa Aida Kosojan-Przybysz miała również małą przepowiednię dla obserwatorów. Dostrzega dużo miłości do samego siebie i odpuszczanie negatywnej energii. "To tak ważne, aby być w kontakcie ze sobą, słuchać swojego ciała, odczytywać sygnały, które nam daje, ono nigdy cię nie oszuka. Akceptuj i kochaj siebie. Odpuszczanie i rozchmurzenie obudzi w Tobie pogodę ducha. Daj sobie znak, że nie odwracasz się od siebie, jesteś przy sobie, bądź wdzięczny, że doszedłeś do dzisiaj. Uśmiechnij się tak po prostu, jak kiedyś, gdy byłeś/byłaś dzieckiem. Uśmiech ma ogromną siłę i energię. To znak, że jesteś gotowy iść w jutro" - dodała. Zdjęcia wróżki Aidy znajdziesz w naszej galerii na górze strony.