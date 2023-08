9 sierpnia show-biznes zelektryzowała zaskakująca informacja. Portal Plejada doniósł, jakoby miesiąc temu małżeństwo Katarzyny Bosackiej, znanej z edukacyjnych programów jak np. „Wiem, co jem", „Wiem, co kupuję" i „Co nas truje?" z Marcinem Bosackim dobiegło końca. "Marcin miał oznajmić, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety" - poinformował serwis Onetu. Co ciekawe, jeszcze w czerwcu nic na to nie wskazywało. W ich mediach społecznościowych nie brakowało ich szczęśliwych wspólnych zdjęć.

Ostatnie wspólne zdjęcia Katarzyny i Marcina Bosackich w mediach społecznościowych

Ostatni raz Katarzyna Bosacka zamieściła wspólne zdjęcie z mężem 11 czerwca. Para spędzała wtedy czas w urokliwym miejscu na Mazurach. "Ależ tu pięknie! Cisza, spokój, nowoczesne czteroosobowe domki, w pełni wyposażona kuchnia, mnóstwo zieleni i ptaków, domowe pieczywo, ciasta i wiejskie jajka, rowery. I przede wszystkim ten zapierający dech w piersi widok na jezioro" - rozpływała się na Instagramie. Marcin Bosacki wspólną fotografią z żoną zamieścił kilka dni wcześniej. Było to z okazji marszu 4 czerwca, w którym wspólnie wzięli udział w Warszawie. Małżonkowie pozowali wtedy do zdjęcia z uśmiechami od ucha do ucha. Nic nie zwiastowało rozstania, które miało mieć miejsce niedługo później. "Jesteśmy tak szczęśliwi! Było nas, wolnych Polaków, radosnych patriotów - pół miliona! Dziękuję wszystkim z państwa, z którymi wymienialiśmy uściski ręki, spojrzenia, uczucia i... okrzyki. Dziękujemy młodszym i starszym, tym z wózkami z dziećmi i tym niepełnosprawnym na wózkach. Tym z flagami, z plakatami, z transparentami - i tym, co przynieśli siebie, swój czas i serca. (...) To był ważny czas. Dziękuję - pisał wówczas Marcin Bosacki.

Katarzyna Bosacka rzuciła dla męża narzeczonego

Przypomnijmy, że znajomość Katarzyny i Marcina Bosackich zaczęła się pod koniec 1996 roku. Wówczas publicystka była związana z innym mężczyzną, ale dla dziennikarza zerwała zaręczyny i kilka dni później została się zostać jego żoną. Zakochani wzięli ślub 26 kwietnia 1997 roku. Katarzyna spodziewała się wtedy ich pierwszego dziecka. "Ponieważ byłam w ciąży, nie bawiłam się w żadne welony, tylko miałam włosy spięte do góry w koczek, a w nie wpięte margaretki" - wspomniała w "Vivie!". Ostatecznie doczekali się czwórki dzieci: dwóch synów - Jana i Franciszka oraz córek: Marii i Zofii. Więcej zdjęć Katarzyny Bosackiej z mężem znajdziesz w galerii na górze strony.

Ślub Katarzyny Bosackiej i Marcina Bosackiego Fot. instagram.com/katarzynabosacka