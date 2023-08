Piotr Najsztub chce pozwać TVP. Zbiera pieniądze. "Pomóż mi ukarać kłamców"

5 października 2017 roku doszło do poważnego wypadku z udziałem dziennikarza Piotra Najsztuba. W Konstancinie-Jeziornej potrącił 77-letnią kobietę, która przechodziła na pasach. Została przewieziona do szpitala z licznymi urazami - miała m.in. połamane żebra oraz kość pokrywy czaszki. Krótko później zmarła, jak się okazało - na raka jelita grubego. Okazało się, że dziennikarz nie miał ważnego prawa jazdy, nie opłacił OC i nie wykonał przeglądu pojazdu. Został oskarżony przez prokuraturę o nieumyślne spowodowanie wypadku, a także o niedostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Został uniewinniony. Choć od zdarzenia minęło już kilka lat, temat wciąż jest poruszany w "Wiadomościach" TVP.

Piotr Najsztub założył zbiórkę, aby pozwać nadawcę publicznego

Wyrok w sprawie dziennikarza zapadł w 2019 roku, jednak TVP wciąż lubi poruszać ten temat w "Wiadomościach". 30 lipca 2023 r. w materiale uderzono w Piotra Najsztuba, a także w Beatę Kozidrak i Piotra Kraśkę. Przypomnijmy, że ta dwójka również ma na koncie przewinienia drogowe. Napiętnowanie ze strony nadawcy publicznego rozwścieczyło dziennikarza. Piotr Najsztub założył ogólnopolską zbiórkę i chce pozwać TVP.

Idę do sądu z TVP Info i jej propagandystą Michałem Adamczykiem. Po latach hejtu i szczuciu na mnie, 18 czerwca tego roku stacja ustami Adamczyka kłamliwie oskarżyło mnie o zabicie człowieka na pasach. Nikogo nie zabiłem, poszkodowana odniosła lekkie obrażenia, a sądy prawomocnie mnie uniewinniły. W tym momencie życiowym nie stać mnie na wynajęcie kancelarii prawnej. I tu chcę zebrać potrzebne fundusze, szacuję je po rozmowie z kancelarią na 35 tys. w dwóch instancjach. Pomóż mi ukarać kłamców - czytamy w opisie zbiórki.

Zbiórkę w imieniu Piotra Najsztuba prowadzi Fundacja Arbitror. Jest to fundacja założona przez wydawnictwo o tej samej nazwie. Do jej celów należy m.in. promowanie i wspieranie niezależnego dziennikarstwa, w tym dziennikarstwa obywatelskiego i szerzenie wartości związanych z ideą praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa i publikacji. Do końca pozostało 84 dni. Dziennikarza wsparło już 89 osób i uzbierano 20 procent pełnej kwoty.

Rozprawa apelacyjna Piotra Najsztuba dot. potracenia 77-letniej kobiety Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl