Małgorzata Rozenek jest jedną z czołowych celebrytek w Polsce, ale także tych, budzących najwięcej emocji. Niemal pod każdym zdjęciem gwiazdy trwają zażarte dyskusje, a internauci często ją krytykują. Wygląda jednak na to, że gwiazda nie przejmuje się tym i wciąż działa w sieci. Rozenek na co dzień pozostaje w kontakcie z obserwatorami na Instagramie. Na jednej z relacji opowiedziała o zabiegu medycyny estetycznej, który stosuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o zniknięciu Franceski z jej Instagrama

Małgorzata Rozenek o mezoterapii. Stosuje ją dwa razy do roku

Małgorzata Rozenek jest fanką mezoterapii, zabiegu, który ma na celu zatrzymanie procesów starzenia się skóry, poprawia jej elastyczność i redukuje zmarszczki. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda o nim mówi. W przeszłości internauci dostrzegli grudki na jej szyi. Wówczas tłumaczyła, że to właśnie pozostałość po zabiegu.

Miszczak był szefem Rozenek. Teraz nie widzi możliwości współpracy

Niedawno fani dostrzegli siniaki na szyi Małgorzaty Rozenek. To również ślad po mezoterapii. Gwiazda opowiedziała więcej na InstaStories. Nadawała prosto z myjki w salonie fryzjerskim, gdzie robiła pielęgnację włosów.

Sporo z was mnie pytało o tę mezoterapię, bo widziałyście siniaki na mojej szyi, pytałyście, jaki mam plan na tego typu działania. Słuchajcie, wbrew pozorom, robię je tylko dwa razy do roku, bo jak zauważyłyście, ja od spojrzenia na strzykawkę dostaje siniaków i bardzo długo się one u mnie utrzymują.

Małgorzata Rozenek o mezoterapii Instagram.com/m_rozenek

Rozenek dodała, że na zabieg decyduje się wtedy, gdy może w spokoju posiedzieć w domu, aby skóra się zregenerowała. "Zawsze przeznaczam sobie takie kilka dni, najczęściej po wakacjach, jak wracam i wiem, że już nigdzie nie wyjeżdżam, a sezon telewizyjny jeszcze nie ruszył, to wtedy staram się takie zabiegi zrobić, wiedząc, że mam kilka dni wolnego. Drugi taki czas to jest po sylwestrze albo na chwilę przed Bożym Narodzeniem".

Ujawniła, na co wówczas poświęca wolne chwile. "Wtedy wykorzystuje ten czas na robienie porządków w szafie czy w innych miejscach. I to są jedyne dwa momenty w roku, kiedy robię jakieś bardziej inwazyjne zabiegi" - zapewniła. Dodała, że na co dzień dba o skórę, pamiętając o regularnej, domowej pielęgnacji. Więcej zdjęć gwiazdy, także tych bez makijażu, znajdziecie w galerii na górze strony.