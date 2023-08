Historia miłości Katarzyny i Marcina Bosackich była rodem wyciągniętej z filmu. Ona zaręczona z innym mężczyzną, a on po uszy zakochany starał się o jej względy. Fakt, że jej narzeczony zbytnio nie przejął się zalotami ze strony Bosackiego, dał mu spore pole do popisu. Z końcem maja 1997 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak" i przysięgali miłość na całe życie. Wygląda na to, że ich droga właśnie dobiega końca. Dziennikarz podjął decyzję o zakończeniu małżeństwa.

Marcin Bosacki zostawił Katarzynę Bosacką

Marcin i Katarzyna Bosaccy tworzyli małżeństwo od 26 lat. W ostatnim czasie ich związek miał przechodzić spore problemy. Jak donosi serwis Plejada, dziennikarz podjął decyzję o zakończeniu relacji. "Senator KO i były ambasador RP w Kanadzie miał z dnia na dzień opuścić rodzinę - żonę oraz czwórkę dzieci. Jak udało nam się dowiedzieć, miesiąc temu Marcin Bosacki miał spakować walizki i wyprowadzić się z domu, który przez niemalże trzy dekady tworzył z Katarzyną Bosacką" - czytamy.

Marcin Bosacki miał zdradzać żonę

Okazuje się, że w tej relacji od jakiegoś czasu była trzecia osoba. Informator serwisu podaje, że Marcin Bosacki zostawił żonę dla innej kobiety. "Marcin wyprowadził się miesiąc temu. Miał oznajmić Kasi, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety" - przekazuje informator Plejady. Skontaktowaliśmy się z dziennikarką w celu uzyskania komentarza w sprawie. Do momentu publikacji artykułu nie odpowiedziała. Więcej zdjęć Katarzyny i Marcina Bosackiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.