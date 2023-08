Aldona Orman zyskała popularność w takich serialach jak "Klan", "Plebania" czy "Barwy szczęścia". Przez wiele lat zdobywała doświadczenie aktorskie. Widzowie pokochali ją w rolach na małym ekranie. Nie da się ukryć, że aktorka osiągnęła wiele sukcesów zawodowych. Niestety, w jej życiu prywatnym nie było tak kolorowo. Aldona Orman zmagała się z wieloma problemami.

Aldona Orman nie miała łatwych doświadczeń. Przez tragiczną wiadomość nie odebrała osobiście dyplomu Szkoły Teatralnej

Aldona Orman zadebiutowała w 1989 roku, gdy dołączyła do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Kontynuowała karierę odnajdując się w wielu rolach filmowych i serialowym. W 1991 roku ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Jak się okazało, nie mogła jednak odebrać dyplomu. "W dniu, gdy prof. Jerzy Stuhr odbierał mój dyplom, dowiedziałam się, że moja ukochana mama trafiła do szpitala. Od tego momentu przez dziesięć dni przeszła trzy zawały. 10 czerwca podczas reanimacji odeszła. Osiem dni siedziałam w szpitalu przy jej łóżku, byłam z nią do ostatnich chwil" - mówiła w szczerych słowach w wywiadzie z "Super Expressem".

Po traumatycznej stracie bliskiej osoby Aldona Orman wyprowadziła się do Niemiec. Za granicą występowała w jednym z teatrów w Monachium. W jednym z wywiadów zeznała, że właśnie tam złamano jej serce. Zawiedziona aktorka wróciła do Polski i zaczęła współpracować z Teatrem Kwadrat. Niedługo później Orman po raz kolejny doświadczyła strasznej sytuacji. "Mogłam się nigdy nie obudzić, a jednak wróciłam na ziemię - wyznała na łamach tabloidu. Okazało się, że zachorowała na sepsę. Jej stan był poważny. Ponadto aktorka zapadła w śpiączkę i doświadczyła śmierci klinicznej. Cudem udało się ją uratować. Przez kolejne cztery lata musiała być pod stałą opieką medyczną. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Aldona Orman kiedyś była seksbombą. Teraz? Wciąż piękna, ale nie poznacie jej. Zmieniły się nie tylko usta

Aldona Orman nie miała łatwych doświadczeń. W końcu los się do niej uśmiechnął

Po jakimś czasie los uśmiechnął się do Aldony Orman. Znalazła prawdziwą miłość. Wraz z Edmundem Boruckim w 2008 roku powitali córkę Idalię Vanessę Orman-Borucką. Dziewczynka ma ogromny talent muzyczny, który zaprezentowała w niemieckiej edycji programu "The Voice Kids". Obecnie Orman aktywnie wspiera córkę. Robi wszystko, aby Idalia mogła rozwijać się w tym kierunku. ZOBACZ TEŻ: Aktorka "Klanu" miała poważny wypadek. "Proszę Boga, aby jak najszybciej wszystko było dobrze"