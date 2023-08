8 września 2022 roku w zamku Balmoral w Szkocji zmarła królowa Elżbieta II. Monarchini miała 96 lat i była najdłużej panującą kobietą na świecie. Po jej śmierci na tronie zasiadł jej pierworodny syn - król Karol III. Jednak to nie on publicznie złoży hołd zmarłej matce w zbliżającą się rocznicę śmierci. Zrobi to następca tronu książę William oraz księżna Kate. Przygotowania już trwają.

Książę William i księżna Kate przemówią do Brytyjczyków w pierwszą rocznicę śmierci królowej Elżbiety II

Książę i księżna Walii złożą hołd dla zmarłej królowej w pierwszą rocznicę jej śmierci - podaje "The Mirror". Mają oni wygłosić publiczne przesłanie honorujące życie i spuściznę monarchini. William i Kate wykorzystają również tę okazję, aby "spojrzeć w przyszłość", powiedziało źródło. Wciąż opracowywane są ostateczne plany dotyczące tego, w jaki sposób ich przemówienie zostanie wygłoszone, czy to osobiście, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych do Brytyjczyków, a także miliona ludzi na całym świecie.

Urzędnicy pałacowi potwierdzili, że 74-letni król Karol spędzi rocznicę "spokojnie i prywatnie" w Balmoral w Szkocji, gdzie zmarła jego matka. Tak samo wiele lat temu postąpiła sama królowa. Uczciła odejście własnego ojca w samotności w Sandringham w Norfolk.

Pałac nie planuje żadnej oficjalnej uroczystości z okazji rocznicy śmierci królowej. Nie odbędzie się też prywatne spotkanie rodzinne, w którym uczestniczyliby wszyscy Windsorowie. Członkowie rodziny królewskiej mogą uczestniczyć w publicznych uroczystościach związanych z obchodami rocznicy. Wiadomo, że król Karol III już przebywa w Szkocji i wkrótce przyjmie członków rodziny w Balmoral. Książę Harry i Meghan Markle podobno nie zostali zaproszeni.

Król karol III w Szkocji Fot. Robert MacDonald / AP