Oliwia Gruszecka i Kuba Sobczak poznali się dzięki udziałowi w hitowym programie TVN7 "Hotel Paradise". Uczestnicy od samego początku wzbudzali wielkie emocje. W końcu zostali nawet nazwani "jedną z najbardziej kontrowersyjnych par". Koniec końców udało im się dojść do finału, a po powrocie do Polski zdecydowali się kontynuować relację. Jednak obserwatorzy po jakimś czasie zaczęli podejrzewać, że ich związek nie przetrwał próby czasu. W kwietniu finaliści oficjalnie ogłosili, że się rozstali. Tymczasem przyznali, że mimo wszystko nadal utrzymują kontakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

Kuba i Oliwia z "Hotelu Paradise" nadal się kontaktują po rozstaniu

Kuba i Oliwia z "Hotelu Paradise" są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Chociaż sezon z ich udziałem już dawno się skończył, to oboje wciąż cieszą się zainteresowaniem fanów programem, który chętnie śledzą ich dalsze losy. Szczególnie internautów interesuje to, czy Oliwa i Kuba myślą o tym, że mogliby raz jeszcze spróbować być razem. Ostatnio zapytali o to finalistkę show.

"Hotel Paradise". Fan do Jaya: Zaręczyłbyś się w końcu. Wymowna odpowiedź

Szansy nie ma i nie będzie. Mamy ze sobą kontakt, ale niestety różni nas światopogląd. Tak, jak pisałam, coś się kończy, coś się zaczyna. Ważne, żeby żyć ze sobą w zgodzie i umieć wybaczać. Nie dla kogoś, dla samego siebie - odpowiedziała Oliwia.

Oliwia Gruszecka fot. instagram/oliwia.gruszecka

Podobne pytanie otrzymał Kuba, który na swoim profilu przygotował sesję Q&A dla obserwatorów. Uczestnik jednak bardziej lakonicznie odpisał. "Masz kontakt z Oliwką?" - zapytała internautka. "Jakiś tam mam" - odpowiedział. Inny użytkownik poszedł krok dalej i próbował się dowiedzieć, czy byli mieszkańcy rajskiego hotelu mogą być jeszcze razem. "Nope" - odparł.

Kuba Sobczak fot. instagram/kubasobczak_

Kuba z "Hotelu Paradise" przeżywa ciężkie chwile przez Oliwię? Odpowiedział

Kuba może cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony swoich fanów. Obserwatorzy okazywali uczestnikowi dużo wsparcia po tym, jak wyznał, że rozstał się z Oliwią. Zwłaszcza że początkowe relacje między byłymi ukochanymi wyglądały na dość napięte i oboje oskarżali się nawzajem w sieci. "Kuba stosuje wobec mnie mobbing, co jest karalne. Jak widać, nie zawsze osoba, którą kochasz, jest taka, jak myślisz. Chce mnie teraz zniszczyć, wrzucając różne rzeczy do internetu. Zdrady z mojej strony nie było nigdy" - pisała Gruszecka. Na co Sobczak miał odpisać: "Ja wiem, jak to jest się poświęcić dla kogoś, kto nic sobie z tego nie robi".

Hania z "Hotelu Paradise" dziś wygląda jak inna osoba. Przeszła metamorfozę

W ostatnim czasie internauci zaniepokoili się tym, że Kuba może ciężko przeżywać rozstanie. Podczas sesji Q&A jeden z użytkowników próbował go pocieszyć: "Kubi, stay positive. Nadejdą te lepsze dni". Uczestnik "Hotelu Paradise" wykorzystał tę wiadomość, aby jeszcze raz zabrać głos w sprawie jego relacji z Oliwią: "Nie czuje, żeby głównym czynnikiem średniego samopoczucia było rozstanie na chwilę obecną. Wydaje mi się, że oprócz pracy stoję trochę w miejscu, a jestem osobą, która musi mieć cały czas nowe wyzwania w życiu. Jak siedzę kilka dni w domu i tylko pracuje zwłaszcza, gdzie są wakacje, to już jest lipa" - wyznał. Oliwia i Kuba byli najgorętszą parą "Hotelu Paradise". Ich zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.